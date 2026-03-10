BMKG: 20 Gempa Guncang Sejumlah Wilayah Indonesia Pagi Ini

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya 20 gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,1 hingga 4,1 terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Selasa (10/3) dini hari. Hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa akibat rangkaian gempa tersebut. Data BMKG menunjukkan aktivitas gempa berlangsung sejak pukul 00.44 WIB hingga 05.15 WIB, dengan titik kejadian tersebar di sejumlah wilayah daratan dan perairan Indonesia.

Beberapa wilayah yang tercatat mengalami aktivitas gempa antara lain perairan Sumbawa, Laut Banda, Flores, Halmahera, Sumatera Selatan, selatan Pulau Jawa, serta Papua Barat. Salah satu gempa terbesar pada periode tersebut terjadi di Laut Banda dengan magnitudo 4,1 pada pukul 01.13 WIB. BMKG mencatat gempa tersebut berada pada koordinat 7,08 derajat Lintang Selatan dan 129,99 derajat Bujur Timur, dengan kedalaman sekitar 182 kilometer di bawah permukaan laut.

Selain itu, gempa juga tercatat mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa pada pukul 05.15 WIB dengan magnitudo 2,9 dan kedalaman sekitar 19 kilometer. Titik gempa berada pada koordinat 9,67 LS dan 113,02 BT di perairan selatan Jawa.

Di luar dua kejadian tersebut, BMKG juga mencatat sejumlah gempa lain dengan magnitudo berkisar 2,2 hingga 3,1 di beberapa wilayah Indonesia.

Indonesia sendiri termasuk wilayah yang sering mengalami aktivitas seismik karena berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), kawasan dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. Pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap gempa bumi. Sebagian besar gempa yang terjadi di kawasan ini dipicu oleh proses subduksi lempeng maupun pergerakan sesar aktif di berbagai wilayah. (Ant/E-3)