Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Simeulue, Aceh

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah 94 kilometer tenggara Kabupaten Simeulue pada Senin, 3 Maret 2026, pukul 11.56.45 WIB. Berdasarkan informasi resmi yang telah direviu oleh seismolog, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.
Episenter gempa berada di wilayah laut, sekitar 94 kilometer tenggara Kabupaten Simeulue, Aceh. Hingga laporan awal ini diterbitkan, belum terdapat informasi mengenai dampak kerusakan maupun korban jiwa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan peristiwa ini telah melalui proses analisis oleh ahli seismologi dan dinyatakan tidak memicu potensi tsunami.
Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan (aftershock). Warga juga diminta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada sumber resmi.
Aceh merupakan wilayah yang berada di zona rawan gempa karena terletak di pertemuan lempeng tektonik aktif. Aktivitas seismik di kawasan barat Sumatra memang tergolong tinggi.
Pihak berwenang masih melakukan pemantauan perkembangan situasi di lapangan. Informasi lanjutan akan disampaikan jika terdapat pembaruan resmi terkait dampak gempa tersebut. (E-3)
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Selasa pukul 00.40 WIB.
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Kepala BMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, menyampaikan bahwa episenter gempa berada di darat pada koordinat 6,75 LS dan 106,57 BT.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah perairan tenggara Sinabang, Aceh pada Selasa (3/3) pukul 11.56 WIB.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat Aceh mengalami sedikitnya 11 kali gempa bumi, Rabu (31/12).
Gempa bumi tektonik Magnitudo 3,9 mengguncang Gayo Lues, Aceh, Kamis malam. BMKG menyebut gempa dipicu aktivitas Sesar Besar Sumatra.
Dampak guncangan dirasakan luas mulai dari Simeulue dengan skala IV MMI hingga sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara.
Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (intraslab).
