Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Simeulue, Aceh

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah 94 kilometer tenggara Kabupaten Simeulue pada Senin, 3 Maret 2026, pukul 11.56.45 WIB. Berdasarkan informasi resmi yang telah direviu oleh seismolog, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Detail Lokasi dan Waktu Kejadian

Episenter gempa berada di wilayah laut, sekitar 94 kilometer tenggara Kabupaten Simeulue, Aceh. Hingga laporan awal ini diterbitkan, belum terdapat informasi mengenai dampak kerusakan maupun korban jiwa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan peristiwa ini telah melalui proses analisis oleh ahli seismologi dan dinyatakan tidak memicu potensi tsunami.

Imbauan kepada Masyarakat

Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan (aftershock). Warga juga diminta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada sumber resmi.

Aceh merupakan wilayah yang berada di zona rawan gempa karena terletak di pertemuan lempeng tektonik aktif. Aktivitas seismik di kawasan barat Sumatra memang tergolong tinggi.

Pihak berwenang masih melakukan pemantauan perkembangan situasi di lapangan. Informasi lanjutan akan disampaikan jika terdapat pembaruan resmi terkait dampak gempa tersebut. (E-3)