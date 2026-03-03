Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Maluku, tak Berpotensi Tsunami

Headline
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Selasa pukul 00.40 WIB.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada di koordinat 7,76 Lintang Selatan dan 127,77 Bujur Timur, atau sekitar 43 kilometer barat laut Kabupaten Maluku Barat Daya. Gempa Maluku tersebut terjadi pada kedalaman 91 kilometer.
BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak panik.
Pada waktu yang hampir bersamaan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 juga terjadi di wilayah Laut Banda.
Gempa di Laut Banda tercatat pada koordinat 7,82 Lintang Selatan dan 127,75 Bujur Timur, dengan kedalaman 102 kilometer.
BMKG kembali menegaskan bahwa gempa tersebut juga tidak berpotensi tsunami.
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah 94 kilometer tenggara Kabupaten Simeulue pada Senin, 3 Maret 2026, pukul 11.56.45 WIB.
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Kepala BMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, menyampaikan bahwa episenter gempa berada di darat pada koordinat 6,75 LS dan 106,57 BT.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa bumi bermagnitudo 5,9 yang terjadi di wilayah Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Sabtu (7/2) pagi waktu setempat.
Wilayah Laut Banda, Maluku diguncang gempa tektonik pada pukul 10.05 WIB.
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi Maluku ini terjadi sekira pukul 00:02 WIB.
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).
