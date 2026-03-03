Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Maluku, tak Berpotensi Tsunami

Andhika Prasetyo
03/3/2026 04:52
ilustrasi(Antara)

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Selasa pukul 00.40 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada di koordinat 7,76 Lintang Selatan dan 127,77 Bujur Timur, atau sekitar 43 kilometer barat laut Kabupaten Maluku Barat Daya. Gempa Maluku tersebut terjadi pada kedalaman 91 kilometer.

BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak panik.

Baca juga : Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar, tak Berpotensi Tsunami

Pada waktu yang hampir bersamaan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 juga terjadi di wilayah Laut Banda.

Gempa di Laut Banda tercatat pada koordinat 7,82 Lintang Selatan dan 127,75 Bujur Timur, dengan kedalaman 102 kilometer.

BMKG kembali menegaskan bahwa gempa tersebut juga tidak berpotensi tsunami.



Editor : Andhika
