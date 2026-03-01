Gempa M 4,4 Guncang Sumba Timur, tidak Berpotensi Tsunami

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WILAYAH Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa tektonik pada Minggu (1/3/2026) pukul 07.25.43 Wita.
Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, mengatakan hasil analisis terkini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa tersebut memiliki magnitudo M 4,4.
“Episenter gempabumi terletak pada koordinat 9,88° Lintang Selatan dan 120,02° Bujur Timur, atau tepatnya berada di darat sekitar 26 kilometer tenggara Lewa, Sumba Timur, pada kedalaman 32 kilometer,” jelas Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Minggu pagi.
Menurutnya, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di Kabupaten Sumba Timur dengan intensitas IV MMI, yakni pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. “Sejauh ini belum ada laporan kerusakan bangunan akibat gempa tersebut,” ujarnya.
Hingga pukul 07.58 Wita, hasil pemantauan BMKG juga belum menunjukkan adanya gempa susulan (aftershock).
BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi resmi terkait gempa hanya bersumber dari kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi. (H-2)
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Secara rinci, BPBD menjelaskan tercatat rumah rusak di 7 titik, tempat ibadah 2 titik, fasilitas pemerintah 1 titik, fasilitas pendidikan 2 titik dan fasilitas kesehatan 3 titik.
Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 6,88 Lintang Selatan dan 107,79 Bujur Timur, atau sekitar 14 kilometer timur Kota Bandung
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan pusat gempa berada di darat, sekitar 16 kilometer timur Bantul, dengan kedalaman 11 kilometer.
GEMPA bumi tektonik bermagnitudo 6,4 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina, Rabu (7/1) pukul 10.02 WIB.
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 3,2, Selasa (24/2). Namun, dilaporkan tidak ada dampak kerusakan akibat peristiwa tersebut.
Kepala BMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, menyampaikan bahwa episenter gempa berada di darat pada koordinat 6,75 LS dan 106,57 BT.
WILAYAH Kabupaten Tangerang, Banten, diguncang gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 4,6 pada Sabtu (21/2) malam.
WARGA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan ini merasakan beberapa kali gempa bumi dengan kekuatan di atas 4 magnitudo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved