Gempa M 4,4 Guncang Sumba Timur, tidak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi(Stasiun Geofisika Kupang)

WILAYAH Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa tektonik pada Minggu (1/3/2026) pukul 07.25.43 Wita.

Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, mengatakan hasil analisis terkini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa tersebut memiliki magnitudo M 4,4.

“Episenter gempabumi terletak pada koordinat 9,88° Lintang Selatan dan 120,02° Bujur Timur, atau tepatnya berada di darat sekitar 26 kilometer tenggara Lewa, Sumba Timur, pada kedalaman 32 kilometer,” jelas Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Minggu pagi.

Menurutnya, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.

Berdasarkan laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di Kabupaten Sumba Timur dengan intensitas IV MMI, yakni pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. “Sejauh ini belum ada laporan kerusakan bangunan akibat gempa tersebut,” ujarnya.

Hingga pukul 07.58 Wita, hasil pemantauan BMKG juga belum menunjukkan adanya gempa susulan (aftershock).

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi resmi terkait gempa hanya bersumber dari kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi. (H-2)