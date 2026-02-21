Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Tangerang Malam Ini, Berpusat di Darat

Ilustrasi(Dok Pexels )

WILAYAH Kabupaten Tangerang, Banten, diguncang gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 4,6 pada Sabtu (21/2) malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan peristiwa ini terjadi pada pukul 19.23 WIB.

Berdasarkan data resmi BMKG, pusat gempa (episenter) terletak pada koordinat 6,27 Lintang Selatan (LS) dan 106,51 Bujur Timur (BT). Titik ini berada di darat, tepatnya 3 kilometer arah Tenggara Kabupaten Tangerang, Banten.

Detail Informasi Gempa: Waktu Kejadian: Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 19:23:42 WIB.

Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 19:23:42 WIB. Kekuatan: Magnitudo 4,6.

Magnitudo 4,6. Kedalaman: 160 Kilometer.

160 Kilometer. Lokasi: 3 km Tenggara Kabupaten Tangerang, Banten.

Dampak dan Getaran

Meskipun berpusat di darat, gempa ini memiliki kedalaman yang cukup dalam, yakni 160 km. Gempa dengan kedalaman menengah seperti ini biasanya memiliki cakupan getaran yang luas namun dengan intensitas yang lebih teredam di permukaan dibandingkan gempa dangkal.

Baca juga : Beberapa Kali Rasakan Gempa, Warga DIY Diimbau Tetap Waspada

Laporan warga di media sosial menunjukkan getaran terasa di sejumlah wilayah seperti Tigaraksa, Cikupa, hingga sebagian wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

Imbauan BMKG

BMKG menegaskan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan data. "Hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis keterangan resmi BMKG melalui akun X (dahulu Twitter).

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan informasi hanya bersumber dari kanal resmi BMKG dan otoritas terkait. Warga juga diminta untuk memeriksa kondisi bangunan rumah masing-masing pasca-guncangan untuk memastikan tidak ada keretakan struktur yang membahayakan. (E-4)