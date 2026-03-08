Gempa Tektonik di Aceh tidak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi(Dok BMKG)

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut pada Minggu 8 Maret 2026 pukul 13.05 WIB wilayah Simeulue, Aceh diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,03° LU ; 96,49° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 50 Km arah Tenggara Sinabang, Aceh pada kedalaman 29 km.



"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia menunjam ke Lempeng Eurasia," kata Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono dalam keterangannya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).



Gempa ini berdampak dan dirasakan di Simeulue dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), Subulussalam dan Aceh Selatan dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar dia.



"Hingga pukul 13.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," pungkasnya. (H-2)