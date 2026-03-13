Sukabumi Diguncang Gempa 5,4M, BPBD: Belum Ada Laporan Dampak Kerusakan

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB. Getarannya cukup besar, sehingga dirasakan juga di beberapa daerah lainnya.
Berdasarkan data BMKG, episentrum gempa berada pada 8,04 LS-106 BT atau berada di laut 121 kilometer arah Tenggara kedalaman 53 kilometer.
Novita Wulandari, 33, warga Kampung Sukamantri RT 16/01 Desa/Kecamatan Kalapanunggal mengaku kaget saat terjadi guncangan gempa. Saat itu dirinya tengah terlelap tidur.
"Seperti ada yang membangunkan. Getarannya cukup besar," kata Novita, Jumat (13/3).
Meskipun getarannya hanya beberapa detik, Novita mengaku berlari ke luar rumah. Dia cukup lama berdiam di luar rumah karena khawatir terjadi gempa susulan. "Tapi alhamdulillah tak ada gempa lagi," pungkasnya.
Anwar, 29, warga Kabupaten Cianjur, juga merasakan getaran gempa yang cukup besar. Saat terjadi gempa ia tengah berkumpul bersama rekan-rekannya sebelum sahur.
"Saya sedang nongkrong, tapi badan berasa bergoyang. Ternyata ada gempa," kata Anwar.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat pun langsung memantau intensif perkembangan di lapangan. Upaya pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kondisi di berbagai wilayah.
"Kami langsung menginstruksikan personel jaga memantau kondisi di lapangan. Termasuk kepada P2BK (Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan) di 47 kecamatan untuk memantau perkembangannya di masing-masing wilayah," kata Manager Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna.
Hasil pemantauan sementara di lapangan, dilaporkan tidak ada dampak kerusakan akibat gempa. Namun, sampai saat ini personel masih bergerak di lapangan memantau kondisi pascagempa.
"Hasil pantauan dan laporan P2BK di masing-masing kecamatan, sampai pukul 08.00 WIB di wilayah Kabupaten Sukabumi belum ada laporan kejadian dampak gempa. Situasi wilayah terpantau masih aman dan kondusif," pungkasnya. (BB/E-4))
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3).
Sebanyak 14 truk genteng dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari sentra produksi genteng Jatiwangi,
Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).
Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, serta ambulan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan
Pemkot Cimahi tengah memproses percepatan regulasi teknis agar penyaluran THR dapat segera direalisasikan
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mulai hari ini secara berkala menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat.
Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dengan berbagai jenis barang jaminan
Pencapaian akreditasi unggul bukanlah sesuatu yang diraih secara instan. Dibutuhkan upaya besar dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan
RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Pada Ramadan ini yayasan membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur.
Program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
Setelah hampir 2 dekade pasca reformasi bergulir, dalam perjalanannya negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi.
Perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
Dua diler dibuka di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satu diler flagship berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
BANK bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb.
