Sukabumi Diguncang Gempa 5,4M, BPBD: Belum Ada Laporan Dampak Kerusakan

KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB. Getarannya cukup besar, sehingga dirasakan juga di beberapa daerah lainnya.

Berdasarkan data BMKG, episentrum gempa berada pada 8,04 LS-106 BT atau berada di laut 121 kilometer arah Tenggara kedalaman 53 kilometer.

Novita Wulandari, 33, warga Kampung Sukamantri RT 16/01 Desa/Kecamatan Kalapanunggal mengaku kaget saat terjadi guncangan gempa. Saat itu dirinya tengah terlelap tidur.

"Seperti ada yang membangunkan. Getarannya cukup besar," kata Novita, Jumat (13/3).

Meskipun getarannya hanya beberapa detik, Novita mengaku berlari ke luar rumah. Dia cukup lama berdiam di luar rumah karena khawatir terjadi gempa susulan. "Tapi alhamdulillah tak ada gempa lagi," pungkasnya.

Anwar, 29, warga Kabupaten Cianjur, juga merasakan getaran gempa yang cukup besar. Saat terjadi gempa ia tengah berkumpul bersama rekan-rekannya sebelum sahur.

"Saya sedang nongkrong, tapi badan berasa bergoyang. Ternyata ada gempa," kata Anwar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat pun langsung memantau intensif perkembangan di lapangan. Upaya pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kondisi di berbagai wilayah.

"Kami langsung menginstruksikan personel jaga memantau kondisi di lapangan. Termasuk kepada P2BK (Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan) di 47 kecamatan untuk memantau perkembangannya di masing-masing wilayah," kata Manager Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna.

Hasil pemantauan sementara di lapangan, dilaporkan tidak ada dampak kerusakan akibat gempa. Namun, sampai saat ini personel masih bergerak di lapangan memantau kondisi pascagempa.

"Hasil pantauan dan laporan P2BK di masing-masing kecamatan, sampai pukul 08.00 WIB di wilayah Kabupaten Sukabumi belum ada laporan kejadian dampak gempa. Situasi wilayah terpantau masih aman dan kondusif," pungkasnya. (BB/E-4))