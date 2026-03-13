Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sukabumi Diguncang Gempa 5,4M, BPBD: Belum Ada Laporan Dampak Kerusakan

Benny Bastiandy
13/3/2026 10:17
Sukabumi Diguncang Gempa 5,4M, BPBD: Belum Ada Laporan Dampak Kerusakan
Ilustrasi(Dok BMKG)

KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB. Getarannya cukup besar, sehingga dirasakan juga di beberapa daerah lainnya. 

Berdasarkan data BMKG, episentrum gempa berada pada 8,04 LS-106 BT atau berada di laut 121 kilometer arah Tenggara kedalaman 53 kilometer.

Novita Wulandari, 33, warga Kampung Sukamantri RT 16/01 Desa/Kecamatan Kalapanunggal mengaku kaget saat terjadi guncangan gempa. Saat itu dirinya tengah terlelap tidur. 

Baca juga : Gempa M 3,2 Guncang Sukabumi Akibat Aktivitas Sesar Aktif

"Seperti ada yang membangunkan. Getarannya cukup besar," kata Novita, Jumat (13/3).

Meskipun getarannya hanya beberapa detik, Novita mengaku berlari ke luar rumah. Dia cukup lama berdiam di luar rumah karena khawatir terjadi gempa susulan. "Tapi alhamdulillah tak ada gempa lagi," pungkasnya. 

Anwar, 29, warga Kabupaten Cianjur, juga merasakan getaran gempa yang cukup besar. Saat terjadi gempa ia tengah berkumpul bersama rekan-rekannya sebelum sahur.

Baca juga : Gempa M 4,7 Guncang Sukabumi, Warga Panik hingga Teringat Tragedi Cianjur

"Saya sedang nongkrong, tapi badan berasa bergoyang. Ternyata ada gempa," kata Anwar. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat pun langsung memantau intensif perkembangan di lapangan. Upaya pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kondisi di berbagai wilayah.

"Kami langsung menginstruksikan personel jaga memantau kondisi di lapangan. Termasuk kepada P2BK (Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan) di 47 kecamatan untuk memantau perkembangannya di masing-masing wilayah," kata Manager Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna.

Hasil pemantauan sementara di lapangan, dilaporkan tidak ada dampak kerusakan akibat gempa. Namun, sampai saat ini personel masih bergerak di lapangan memantau kondisi pascagempa.

"Hasil pantauan dan laporan P2BK di masing-masing kecamatan, sampai pukul 08.00 WIB di wilayah Kabupaten Sukabumi belum ada laporan kejadian dampak gempa. Situasi wilayah terpantau masih aman dan kondusif," pungkasnya. (BB/E-4))



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved