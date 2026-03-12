Perbaikan Jalur Alternatif Mudik di Cianjur Ditarget Selesai H-7 Lebaran

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat menargetkan pada H-7 penanganannya bisa selesai.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengatakan selama ini ruas jalan di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu perlintasan bagi para pemudik menjelang Lebaran. Pemerintah daerah memandang perlu menyiapkan infrastruktur jalan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.
"Ada sejumlah titik jalur alternatif yang kami siapkan menghadapi arus mudik nanti. Jalur-jalur alternatif ini memang kerap dilintasi para pemudik untuk menghindari kemacetan di jalur utama atau jalan berstatus nasional," kata Eri, Rabu (11/3).
Saat ini, jalur-jalur alternatif itu sedang dalam tahap pemeliharaan dan perbaikan. Masih terdapat beberapa segmen ruas jalan yang masih membutuhkan penanganan.
"Kami targetkan pada 13 Maret 2026 atau H-7 Idulfitri, pekerjaan perbaikan jalan alternatif selesai dan bisa digunakan para pemudik dengan aman dan nyaman," tuturnya.
Curah hujan tinggi ataupun cuaca ekstrem sempat jadi kendala penanganan ruas jalan alternatif. Eri mencontohkan kondisi jalan di kawasan Bundaran Tugu Lampu Gentur yang beberapa kali mengalami kerusakan meski telah diperbaiki.
Pada Januari lalu jalan tersebut sempat diperbaiki, namun hanya bertahan beberapa hari sebelum kembali rusak. Hal serupa juga terjadi pada Februari setelah dilakukan pengaspalan.
"Kami akan lakukan penanganan jalan dengan cara dicor di Bundaran Tugu Lampu Gentur. Prosesnya sedang berjalan. Dijadwalkan pada 13 Maret dimulai pekerjaannya," pungkasnya. (BB/E-4)
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Pada Ramadan ini yayasan membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur.
Program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
Setelah hampir 2 dekade pasca reformasi bergulir, dalam perjalanannya negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi.
Perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
Dua diler dibuka di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satu diler flagship berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
BANK bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Tasikmalaya petugas kesehatan dan beberapa puskesmas harus terlibat menggerakan masyarakat supaya lingkungan bersih.
Pemusnahan ribuan miras, knalpot brong dan petasan merupakan bagian dari upaya cipta kondisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Rumah Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
WARGA Jawa Barat (Jabar) yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih berkesempatan mendapatkannya.
“Pembatasan ini akan mulai diberlakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB
para mitra penyedia MBG harus memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved