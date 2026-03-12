Perbaikan Jalur Alternatif Mudik di Cianjur Ditarget Selesai H-7 Lebaran

PENANGANAN: Sejumlah pekerja sedang menyelesaikan penanganan jalan rusak di ruas Jalur Lingkar Timur di Kabupaten Cianjur.(MI/Benny Bastiandi)

RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat menargetkan pada H-7 penanganannya bisa selesai.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengatakan selama ini ruas jalan di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu perlintasan bagi para pemudik menjelang Lebaran. Pemerintah daerah memandang perlu menyiapkan infrastruktur jalan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.

"Ada sejumlah titik jalur alternatif yang kami siapkan menghadapi arus mudik nanti. Jalur-jalur alternatif ini memang kerap dilintasi para pemudik untuk menghindari kemacetan di jalur utama atau jalan berstatus nasional," kata Eri, Rabu (11/3).

Baca juga : Jalur Belum Pulih imbas Banjir 2025, Mudik ke Gayo Lues Habiskan 24 Jam via Sumut

Saat ini, jalur-jalur alternatif itu sedang dalam tahap pemeliharaan dan perbaikan. Masih terdapat beberapa segmen ruas jalan yang masih membutuhkan penanganan.

"Kami targetkan pada 13 Maret 2026 atau H-7 Idulfitri, pekerjaan perbaikan jalan alternatif selesai dan bisa digunakan para pemudik dengan aman dan nyaman," tuturnya.

Curah hujan tinggi ataupun cuaca ekstrem sempat jadi kendala penanganan ruas jalan alternatif. Eri mencontohkan kondisi jalan di kawasan Bundaran Tugu Lampu Gentur yang beberapa kali mengalami kerusakan meski telah diperbaiki.

Pada Januari lalu jalan tersebut sempat diperbaiki, namun hanya bertahan beberapa hari sebelum kembali rusak. Hal serupa juga terjadi pada Februari setelah dilakukan pengaspalan.

"Kami akan lakukan penanganan jalan dengan cara dicor di Bundaran Tugu Lampu Gentur. Prosesnya sedang berjalan. Dijadwalkan pada 13 Maret dimulai pekerjaannya," pungkasnya. (BB/E-4)