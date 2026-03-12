MAXUS Buka Tiga Diler di Indonesia Bulan Ini

Maxus membuka tiga diler baru di Indonesia, bulan ini. Perusahaan juga berencana membuka 20 diler di Indonesia sampai akhir tahun ini.(ISTIMEWA)

MAXUS Indonesia, produsen kendaraan listrik melakukan ekspansi pasar. Salah satu upayanya ialah membuka tiga diler sekaligus pada bulan ini.

Dua diler dibuka di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satu diler flagship berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi ekspansi untuk memperkuat aksesibilitas layanan dan mendekatkan pengalaman kepemilikan EV premium kepada pelanggan.

Dealer MAXUS yang dibuka bulan ini menawarkan fasilitas penjualan dan layanan purna jual terintegrasi, memastikan pengalaman kepemilikan optimal sejak pembelian hingga perawatan kendaraan. Ekspansi serentak ini juga menunjukkan bahwa MAXUS fokus tidak hanya pada inovasi teknologi, tetapi juga pada pengalaman premium yang mudah dijangkau dan dapat diandalkan.

“Kami percaya bahwa adopsi kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar produk yang unggul. Dibutuhkan jaringan yang kuat, layanan yang mudah diakses pealanggan, serta komitmen jangka panjang. Pembukaan dealer di TB Simatupang serta di dua lokasi lainnya di Bandung dan Cikarang merupakan bukti nyata bahwa MAXUS hadir untuk mendekatkan diri kepada pelanggan dan memastikan setiap pemilik mendapatkan pengalaman yang nyaman dan terpercaya," ungkap Jerry Huang, CEO MAXUS Indonesia.

MAXUS merupakan brand global yang dikenal melalui inovasi dan teknologi kendaraan listrik serta pengalaman berkendara premium yang berorientasi pada masa depan. Di Indonesia, MAXUS terus memperkuat posisinya sebagai brand electric premium MPV dengan investasi berkelanjutan dan fokus pada kepuasan pelanggan.

Penguatan jaringan



Tahun ini, MAXUS mengusung semangat “Moving Life Comfortably” sebagai arah strategis dalam membangun brand di Indonesia. Semangat ini menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga tentang memberikan pengalaman kepemilikan yang nyaman, aman, dan dapat diandalkan.

MAXUS mewujudkan hal ini melalui ekosistem yang kuat dari hulu ke hilir, mulai dari produk yang relevan dan berkualitas bagi pelanggan, produksi lokal yang meningkatkan aksesibilitas, hingga penguatan jaringan layanan dan purna jual untuk memastikan dukungan lengkap bagi setiap pemilik kendaraan. Tujuannya agar pelanggan mendapatkan kenyamanan, rasa aman, serta kepastian dalam jangka panjang

Dengan MIFA 7 dan MIFA 9 yang menyasar keluarga modern, para profesional serta pebisnis papan atas, dan semangat “Moving Life Comfortably”, melalui produksi lokal, dukungan jaringan layanan pelanggan dan purna jual, MAXUS berambisi menghadirkan pengalaman kendaraan listrik yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga mudah dijangkau, handal dan konsisten dalam memberikan kepuasan jangka panjang bagi pelanggan di Indonesia.

MAXUS menargetkan pengembangan jaringan hingga mencapai 20 dealer 3S di seluruh Indonesia sampai dengan akhir 2026. Ekspansi bertahap ini dirancang untuk memastikan setiap pelanggan MAXUS dapat dengan mudah mengakses layanan, dukungan teknis, dan suku cadang resmi di berbagai wilayah.

Dengan perluasan jaringan secara berkelanjutan di Bandung dan Cikarang pada bulan ini juga, MAXUS menegaskan komitmennya untuk menjadi brand kendaraan listrik premium yang tidak hanya unggul dalam inovasi, tetapi juga mudah diakses dan memberikan ketenangan bagi setiap pemiliknya.