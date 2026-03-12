Kanada Jajaki Investasi di Provinsi Jawa Barat

Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton dan sejumlah staf kedutaan melakukan kunjungan ke Gedung Sate(MI/NAVIANDRI)

PEMERINTAH dan pengusaha Kanada menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini terungkap saat kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton ke Gedung Sate yang diterima oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan, pada Rabu (11/3).

Jess Dutton menyebut, Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.

"Selain itu, kami juga ingin berkolaborasi dengan mitra bantuan pendidikan (Development Assistance Partners) yang berbasis di Jabar," tutur Jess menjelang menyampaikan kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Baca juga : Komitmen Tingkatkan Literasi dan Akses Investasi, Bibit.id Sabet Penghargaan Bergengsi

Wagub Jabar Erwan menyebut pihaknya membuka diri untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Kanada.

"Jabar dengan penduduk terbesar di Indonesia selalu membuka diri untuk kerja sama dengan negara sahabat termasuk Kanada," jelasnya.

Dia melihat banyak potensi kerja sama yang bisa dikembangkan selain investasi dan pendidikan, seperti di sektor teknologi, perdagangan, energi bersih maupun pengembangan sumber daya manusia.

Baca juga : Kerja Sama Indonesia-Kanada Bantu Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

"Kami berharap hubungan yang baik antara Jabar dan Kanada bisa terus ditingkatkan melalui berbagai kolaborasi yang saling menguntungkan," tandasnya.

Hubungan Jabar dan Kanada sudah terjalin sejak dulu. Contohnya, keterlibatan aktif pengusaha Kanada dalam West Java Investment Summit (WJIS) pada sektor infrastruktur hijau, industri hilir dan energi terbarukan.

Selain itu, Bandung juga pernah menjadi tuan rumah perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) pada 2024 lalu yang mempertegas posisi Jabar sebagai lokasi strategis bagi diplomasi ekonomi kedua negara.

Adapun, Indonesia dan Kanada memulai hubungan diplomatik sejak adanya penandatanganan persetujuan kedua negara untuk membuka perwakilan diplomatik pada 1952.

"Semoga kebersamaan yang terjalin hari ini semakin mempererat hubungan baik antara Jabar dan Kanada," sambung Erwan.