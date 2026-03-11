Ribuan Botol Miras, Knalpot Brong dan Petasan di Subang Dimusnahkan Jelang Lebaran

Pemusnahan Minuman keras, knalpot brong dan petasan yang merupakan hasil razia yang dilakukan jajaran Polres Subang.(MI/Reza Sunarya)

MENJELANG Operasi Ketupat Lodaya 2026 dan Hari Raya Idul Fitri, Polres Subang, Jawa Barat, memusnahkan ribuan barang bukti hasil penindakan berupa minuman keras (miras), knalpot brong, dan petasan.

Pemusnahan ribuan miras, knalpot brong dan petasan merupakan bagian dari upaya cipta kondisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.

Dalam kegiatan tersebut dimusnahkan sebanyak 5.000 botol minuman keras, 280 knalpot brong, dan 5.000 petasan yang merupakan hasil penindakan jajaran Polres Subang melalui berbagai operasi dan kegiatan penegakan hukum.

Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono, menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan pesan tegas bahwa negara hadir untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Ini bukti bahwa hukum bekerja dan Polri tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk pelanggaran yang meresahkan masyarakat,” kata Kapolres Subang, Rabu (11/3).

Kapolres menegaskan peredaran minuman keras ilegal menjadi salah satu pemicu berbagai tindak kriminal di masyarakat, mulai dari kekerasan, perkelahian, hingga kecelakaan lalu lintas.

Kapolres juga menyoroti penggunaan knalpot brong yang kerap menimbulkan kebisingan serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurutnya, Polres Subang berkomitmen untuk terus melakukan penertiban demi menjaga ketertiban di tengah masyarakat.

Kapolres mengingatkan bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya terjadi peningkatan peredaran bahan peledak tersebut yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. (RZ)