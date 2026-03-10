Polres Karawang Siap Terapkan One Way dan Contra Flow Jika Terjadi Kemacetan saat Arus Mudik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H. Satlantas juga akan membentuk tim urai dan melakukan penyekatan kendaraan sumbu tiga di Gerbang Tol Karawang Barat, Karawang Timur, dan Kalihurip.
Guna mendukung pengamanan arus mudik dan balik Lebaran, Polres Karawang, Jawa Barat, juga akan menurunkan 785 personel yang didukung 17 pos pengamanan (pospam) yang tersebar di jalur tol dan arteri pada arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
"Sistem one way dan contra flow akan diterapkan jika diperlukan. Perhatian khusus juga diberikan pada titik-titik rawan macet di jalur arteri, seperti Tanjungpura, simpang Pendeuy, simpang Kartini, Pasar Kosambi, dan jalur pantura," kata Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, Senin (9/3).
AKB Fiki N. Ardiansyah, menegaskan bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2026 merupakan upaya melayani masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.
"Operasi ini jangan dianggap rutinitas biasa. Pengalaman dari Operasi Lilin 2025 harus kita jadikan modal untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi. Saya mengajak seluruh stakeholder untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif," ujarnya.
Sementara, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menyiagakan 140 personel yang tersebar di tiga pos pengamanan. Dishub Karawang juga memberikan pelayanan mudik gratis bagi warga Karawang yang ingin mudik ke kota kelahirannya.
Kadishub Karawang, Muhana, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar program mudik gratis dengan menyiapkan 15 unit bus. "Kami juga akan fokus pada pengaturan arus lalu lintas untuk memperlancar pergerakan kendaraan," jelasnya.
Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan saat malam takbiran, Pemkab Karawang meminta pimpinan di wilayah Kecamatan untuk aktif mengecek rambu-rambu, lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Pemkab juga akan memberikan tindakan kepada pimpinan di wilayah Kecamatan Nika masih ada warganya yang melakukan pawai menggunakan sound horeg hingga ke pusat kota.(RZ/E-4)
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
