Pegadaian Jawa Barat Tebar Kebaikan, Gulirkan Program Ramadan Bareng Tring

Pegadaian Jawa Barat menggelar aksi sosial “Ramadan Bareng Tring! by Pegadaian” bersama 50 anak dari Griya Ramah Anak di Trans Studio Mall Bandung.(ISTIMEWA)

RAMADAN merupakan momentum penuh berkah. Pada bulan suci ini, PT Pegadaian Kantor Wilayah X Jawa Barat menggelar aksi sosial bertajuk “Ramadan Bareng Tring! by Pegadaian” .

Bertempat di Trans Studio Mall Bandung, pada Sabtu (07/03), Pegadaian menyalurkan santunan dan bantuan sarana prasarana kepada 50 anak dari Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Bandung.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat, Eko Supriyanto, kepada Faizar, Pembina Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Bandung, lembaga di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Bantuan yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan esensial untuk mendukung tumbuh kembang anak, antara lain sarana dan prasarana penunjang pendidikan untuk mendukung semangat belajar dan alat kesehatan guna memastikan kualitas kesehatan anak-anak terjaga. Selain itu, jug diserahkan paket sembako untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama Ramadan.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat, Eko Supriyanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.

"Melalui program 'Ramadan Bareng Tring!' ini, kami ingin memastikan bahwa kebahagiaan Ramadan dapat dirasakan oleh semua lapisan, terutama anak-anak di Griya Ramah Anak Bandung. Kami percaya bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama bagi masa depan mereka. Semoga bantuan sarana pendidikan dan kesehatan ini dapat menjadi pemantik semangat bagi adik-adik untuk terus berprestasi dan meraih mimpi, meski dalam keterbatasan," tandasnya.

Kegiatan ini berlangsung meriah dengan melibatkan anak-anak dalam rangkaian acara Tring! by Pegadaian, yang dirancang untuk mempererat rasa kebersamaan sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi para peserta di akhir pekan yang penuh berkah.

PT Pegadaian berkomitmen untuk terus bertumbuh bersama masyarakat. Karena keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat ditebar untuk menciptakan senyum dan harapan baru bagi sesama.