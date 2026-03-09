Pegadaian Jawa Barat Tebar Kebaikan, Gulirkan Program Ramadan Bareng Tring

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RAMADAN merupakan momentum penuh berkah. Pada bulan suci ini, PT Pegadaian Kantor Wilayah X Jawa Barat menggelar aksi sosial bertajuk “Ramadan Bareng Tring! by Pegadaian” .
Bertempat di Trans Studio Mall Bandung, pada Sabtu (07/03), Pegadaian menyalurkan santunan dan bantuan sarana prasarana kepada 50 anak dari Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Bandung.
Penyerahan bantuan dilakukan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat, Eko Supriyanto, kepada Faizar, Pembina Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Bandung, lembaga di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Bantuan yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan esensial untuk mendukung tumbuh kembang anak, antara lain sarana dan prasarana penunjang pendidikan untuk mendukung semangat belajar dan alat kesehatan guna memastikan kualitas kesehatan anak-anak terjaga. Selain itu, jug diserahkan paket sembako untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama Ramadan.
Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat, Eko Supriyanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
"Melalui program 'Ramadan Bareng Tring!' ini, kami ingin memastikan bahwa kebahagiaan Ramadan dapat dirasakan oleh semua lapisan, terutama anak-anak di Griya Ramah Anak Bandung. Kami percaya bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama bagi masa depan mereka. Semoga bantuan sarana pendidikan dan kesehatan ini dapat menjadi pemantik semangat bagi adik-adik untuk terus berprestasi dan meraih mimpi, meski dalam keterbatasan," tandasnya.
Kegiatan ini berlangsung meriah dengan melibatkan anak-anak dalam rangkaian acara Tring! by Pegadaian, yang dirancang untuk mempererat rasa kebersamaan sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi para peserta di akhir pekan yang penuh berkah.
PT Pegadaian berkomitmen untuk terus bertumbuh bersama masyarakat. Karena keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat ditebar untuk menciptakan senyum dan harapan baru bagi sesama.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
