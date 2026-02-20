Waspada 15 Titik Macet Parah Mudik Jabar 2026, Ini Jalur Alternatifnya

Pemudik melintasi jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/3/2025).(Antara)

PERSIAPAN mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai provinsi dengan mobilitas tertinggi, Jawa Barat diprediksi akan menampung jutaan kendaraan yang melintas menuju arah timur. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memproyeksikan puncak arus mudik akan jatuh pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3), dengan volume kendaraan mencapai ratusan ribu unit di gerbang tol utama.

Daftar Titik Rawan Kemacetan di Jawa Barat 2026

Berdasarkan pemetaan Polda Jabar dan Dinas Perhubungan, berikut adalah titik-titik yang diprediksi menjadi pusat kepadatan:

1. Koridor Tol Utama

GT Cikampek Utama & GT Kalihurip Utama: Titik krusial pertemuan arus dari arah Jakarta menuju Trans Jawa dan Bandung.

Titik krusial pertemuan arus dari arah Jakarta menuju Trans Jawa dan Bandung. Rest Area Tol Cipali (KM 86, KM 102, KM 166): Sering terjadi antrean kendaraan yang mengular hingga ke bahu jalan tol.

Sering terjadi antrean kendaraan yang mengular hingga ke bahu jalan tol. Junction Dawuan (Cisumdawu): Titik pertemuan arus kendaraan dari Bandung yang masuk ke jalur Tol Cipali.

2. Jalur Arteri dan Pasar Tumpah

Pantura (Subang - Cirebon): Pasar Ciasem dan Pasar Tegalgubug masih menjadi titik hambatan samping utama akibat aktivitas warga lokal.

Pasar Ciasem dan Pasar Tegalgubug masih menjadi titik hambatan samping utama akibat aktivitas warga lokal. Jalur Tengah (Sadang - Kalijati): Jalur alternatif yang sering padat saat rekayasa one way diberlakukan di tol.

Jalur alternatif yang sering padat saat rekayasa one way diberlakukan di tol. Nagreg (Kabupaten Bandung): Penyempitan jalur setelah Lingkar Nagreg menuju arah Garut.

3. Jalur Selatan dan Kawasan Wisata

Limbangan & Gentong: Lokasi dengan kontur jalan berkelok dan menanjak yang rawan macet akibat kendaraan mogok.

Lokasi dengan kontur jalan berkelok dan menanjak yang rawan macet akibat kendaraan mogok. Puncak Bogor: Kepadatan diprediksi terjadi mulai hari H Lebaran hingga masa libur usai.

Informasi Penting: Untuk mengurangi beban kemacetan di pasar tumpah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pemberian kompensasi agar transportasi lokal seperti angkot dan ojek berhenti beroperasi sementara di jalur utama selama periode mudik.

Peta Jalur Alternatif Mudik 2026

Tahun ini, pemerintah mendorong pemudik untuk menggunakan Jalur Pantai Selatan (Pansela). Jalur ini membentang dari wilayah Sukabumi hingga Pangandaran. Keunggulannya adalah pemandangan yang indah dan kepadatan yang jauh lebih rendah dibanding jalur utama.

Rute Alternatif Kondisi Jalan Catatan Penting Jalur Pansela (Sukabumi-Pangandaran) Mulus, berkelok Waspada minim lampu penerangan jalan (PJU) saat malam hari. Tol Bocimi Seksi 3 (Fungsional) Beton (Fungsional) Dibuka terbatas hanya untuk kendaraan kecil (Golongan I). Jalur Arteri Singaparna Padat pemukiman Alternatif jika jalur Gentong mengalami kemacetan total.

Tips Menghindari Macet Mudik 2026

Manfaatkan Mudik Gratis: Pemprov Jabar menyediakan 10 rute mudik gratis untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pantau Rekayasa Lalu Lintas: Ikuti informasi terbaru mengenai jadwal One Way dan Contraflow di Tol Trans Jawa. Gunakan Mata Uang Rupiah Digital: Pastikan saldo kartu uang elektronik (e-Toll) mencukupi untuk menghindari kendala di gerbang tol. Waspada Cuaca Ekstrem: Jawa Barat memiliki beberapa titik rawan longsor, terutama di jalur selatan saat hujan deras.

Seputar Mudik Lebaran 2026

Kapan puncak arus mudik 2026?

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3 Lebaran).

Apakah Tol Bocimi sudah tersambung ke Sukabumi?

Seksi 3 Tol Bocimi (Cibadak-Sukabumi Barat) direncanakan dibuka secara fungsional untuk mendukung arus mudik 2026.

Apa jalur alternatif tercepat ke Jawa Tengah dari Bandung?

Selain via Tol Cipali, pemudik bisa menggunakan jalur Tol Cisumdawu yang kini sudah terkoneksi penuh menuju arah Cirebon.