Waspada 15 Titik Macet Parah Mudik Jabar 2026, Ini Jalur Alternatifnya

PERSIAPAN mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai provinsi dengan mobilitas tertinggi, Jawa Barat diprediksi akan menampung jutaan kendaraan yang melintas menuju arah timur. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memproyeksikan puncak arus mudik akan jatuh pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3), dengan volume kendaraan mencapai ratusan ribu unit di gerbang tol utama.
Berdasarkan pemetaan Polda Jabar dan Dinas Perhubungan, berikut adalah titik-titik yang diprediksi menjadi pusat kepadatan:
Tahun ini, pemerintah mendorong pemudik untuk menggunakan Jalur Pantai Selatan (Pansela). Jalur ini membentang dari wilayah Sukabumi hingga Pangandaran. Keunggulannya adalah pemandangan yang indah dan kepadatan yang jauh lebih rendah dibanding jalur utama.
|Rute Alternatif
|Kondisi Jalan
|Catatan Penting
|Jalur Pansela (Sukabumi-Pangandaran)
|Mulus, berkelok
|Waspada minim lampu penerangan jalan (PJU) saat malam hari.
|Tol Bocimi Seksi 3 (Fungsional)
|Beton (Fungsional)
|Dibuka terbatas hanya untuk kendaraan kecil (Golongan I).
|Jalur Arteri Singaparna
|Padat pemukiman
|Alternatif jika jalur Gentong mengalami kemacetan total.
Kapan puncak arus mudik 2026?
Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3 Lebaran).
Apakah Tol Bocimi sudah tersambung ke Sukabumi?
Seksi 3 Tol Bocimi (Cibadak-Sukabumi Barat) direncanakan dibuka secara fungsional untuk mendukung arus mudik 2026.
Apa jalur alternatif tercepat ke Jawa Tengah dari Bandung?
Selain via Tol Cipali, pemudik bisa menggunakan jalur Tol Cisumdawu yang kini sudah terkoneksi penuh menuju arah Cirebon.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
