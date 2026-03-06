Qoala Plus Gelar Event Qonnect+, Perkuat Kesiapan Ekosistem Asuransi pada 2026

Tirto Utomo, Head of Business Qoala Plus, saat memberikan penjelasan terkait prospek asuransi pada 2026.(ISTIMEWA)

PADA 2026, pelaku ekonomi optimistis industri asuransi mampu tumbuh mencapai 5-7%, seiring dengan optimisme kinerja sektor keuangan.

Selain itu, beberapa regulasi juga terus didorong agar bisa terus memberikan layanan dan perlindungan terbaik terhadap produk asuransi untuk konsumen.

Melihat tantangan dan peluang bisnis pada 2026, Qoala Plus menggelar acara Qonnect+ 2026 bertema “Be a Super Agent” sebagai forum edukasi untuk mendistribusikan produk asuransi melalui jalur kemitraan.

Baca juga : AIA Vitality Catat Perubahan Perilaku Sehat yang Terukur dalam Lima Tahun Perjalanan di Indonesia

Program ini digelar secara langsung di lima kota, mulai

dari Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Jakarta.

"Melalui Qonnect+ 2026, Qoala Plus memberikan edukasi kepada peserta atas gambaran besar pertumbuhan industri asuransi umum dengan faktor pendorong pertumbuhan premi dan dinamika perusahaan asuransi umum sepanjang 2025," ungkap Tirto Utomo, Head of Business Qoala Plus, di Bandung, Jumat (6/3).

Selain itu, lanjutnya, mitra Qoala Plus juga dibekali dengan beberapa potensi pembaharuan regulasi yang perlu diperhatikan di 2026 yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku bisnis asuransi. Di antaranya regulasi peningkatan modal setor minimum perusahaan asuransi, lisensi keagenan, hingga perkembangan regulasi asuransi wajib kendaraan bermotor.

Baca juga : Regulator dan Industri Bahas Standar Baru Perlindungan Nasabah Asuransi



Tingkatkan literasi produk



Edukasi ini dilakukan sebagai komitmen dari Qoala Plus bagian dari PT Mitra Jasa Pratama sebagai pialang asuransi yang terdaftar di OJK untuk terus meningkatkan literasi produk dan kepatuhan terhadap regulasi asuransi di Indonesia.

"Kami memahami satu tahun terakhir menjadi periode yang menantang bagi industri asuransi, dengan perubahan regulasi, dinamika pasar, dan ekspektasi nasabah terhadap produk dan pelayanan asuransi

yang terus semakin tinggi," tambahnya.

Melalui Qonnect+, pihaknya berkomitmen untuk membekali para mitra agar lebih siap dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan kepatuhan terhadap industri asuransi pada 2026.

Selain itu juga memberikan informasi fitur di aplikasi Qoala Plus yang sudah dikembangkan pada 2025 dan yang akan dikembangkan pada 2026.

"Kami berharap mitra Qoala Plus dapat memaksimalkan peluang ekonomi dari mendistribusikan produksi asuransi dengan didukung oleh

layanan dan teknologi dari Qoala Plus," tandasnya.



Asuransi kendaraan bermotor



Demi meningkatkan layanan kepada mitra, Qoala Plus telah menghadirkan beberapa fitur pada asuransi kendaraan bermotor. Dari proses penutupan polis sampai dengan proses klaim.

Selain itu, pada asuransi kesehatan karyawan, adopsi Artificial Intelligence akan menjadi kunci utama pengembangan fitur di 2026 untuk membantu mitra Qoala Plus bekerja lebih cepat, efektif, dan efisi

en sehingga menjadi lebih produktif.

Pada 2025, Qoala Plus fokus untuk melayani kebutuhan asuransi untuk baik untuk individu atau korporasi. Ribuan polis telah didistribusikan, seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, pengiriman barang, kesehatan grup dan karyawan, serta alat berat.

Qoala Plus, yang fungsi kepialangannya dijalankan oleh PT Mitra

Jasa Pratama telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yaitu sebagai salah satu pialang asuransi nasional terbesar di Indonesia pada 2024 dan 2025.

Perusahaan juga masuk dalam daftar World’s Top 30 Insurtech Compani

es versi CNBC dan Statista.

Salah satu mitra Qoala Plus, Panji Hagarayu Sapta menyampaikan cara Qonnect+ tahun ini membantu dirinya untuk melihat gambaran besar dan peluang di industri asuransi.

"Ini sekaligus memperjelas langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan langsung di lapangan. Saya merasa lebih siap menghadapi tantangan bisnis di 2026 dan memberikan pengalaman layanan yang lebih cepat dan solutif untuk nasabah," tambahnya.