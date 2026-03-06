AIA Vitality Catat Perubahan Perilaku Sehat yang Terukur dalam Lima Tahun Perjalanan di Indonesia

Ilustrasi(Dok AIA Vitality )

PT AIA FINANCIAL (AIA Indonesia) memperingati lima tahun perjalanan AIA Vitality di Indonesia melalui sebuah acara Media Iftar bersama jurnalis nasional. Momentum ini menegaskan komitmen AIA untuk terus membantu masyarakat Indonesia menjalani hidup lebih Sehat, Lebih Lama, Lebih Baik melalui program wellness berbasis perubahan perilaku.

Selama lima tahun beroperasi, AIA Vitality telah berkembang menjadi ekosistem wellness yang mendorong masyarakat untuk beraktivitas, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan membangun kebiasaan sehat berkelanjutan.

“AIA Vitality terintegrasi dengan produk proteksi AIA. Program ini membantu nasabah membangun kebiasaan sehat terproteksi yang pada akhirnya mengurangi risiko kesehatan jangka panjang, sekaligus memperkuat keberlanjutan ekosistem proteksi. Lima tahun AIA Vitality mencerminkan komitmen kami untuk mendorong pilihan hidup sehat setiap hari. Kami bangga melihat pertumbuhan yang signifikan dan perubahan perilaku nyata yang terjadi ketika masyarakat mendapatkan dukungan, edukasi, dan reward yang tepat,” ucap Chief Marketing Officer AIA Indonesia, Kathryn Parapak, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (6/3).

Sejak diluncurkan, AIA Vitality di Indonesia menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia. Founder & Coach SANA Studio, Laila Munaf menegaskan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesejahteraan, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental dan emosional.

“Media sosial, komunitas kebugaran, serta akses informasi wellness yang lebih mudah telah mendorong banyak orang Indonesia untuk mulai mengambil langkah kecil namun berarti menuju hidup yang lebih sehat. Program seperti AIA Vitality memberi akuntabilitas dan reward yang membuat kebiasaan sehat terasa lebih mudah dan menyenangkan,” ujar Laila.

AIA Vitality tidak hanya mendorong transformasi individu, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan melalui berbagai aktivitas komunitas. Acara seperti AIA Vitality Women’s 10K dan AIA Vitality Live telah mempertemukan ribuan peserta dalam ruang positif yang merayakan gerakan dan kebugaran.

AIA Indonesia juga mengumumkan bahwa: AIA Vitality Women’s 10K akan kembali digelar pada 26 April 2026 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dengan kategori 5K dan 10K.

“Kami ingin menghadirkan ruang yang memberdayakan perempuan untuk memulai atau melanjutkan perjalanan wellnessmereka,” tambah Kathryn.

Sebagai informasi, AIA Vitality adalah program Kesehatan dan kebugaran berinsentif yang dikelola dan didistribusikan oleh PT AIA FINANCIAL bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di Indonesia, yang memberikan pengetahuan, motivasi dan sebagai prasarana untuk membantu mengubah gaya hidup Tertanggung menjadi lebih sehat, hidup lebih lama, dan lebih baik. Perjalanan sehat bersama AIA Vitality dimulai dari mengenali kondisi kesehatan melalui Assessment Online dan Pemeriksaan Kesehatan.

Setelah itu, Anggota AIA Vitality didorong untuk meningkatkan kesehatan dengan menyelesaikan tantangan aktivitas fisik, melakukan vaksinasi, serta aktivitas lainnya yang mendukung gaya hidup sehat. Anggota AIA Vitality akan mendapatkan poin dari setiap setiap pilihan sehat yang dilakukan. Semakin tinggi poin yang dikumpulkan, semakin tinggi Status AIA Vitality-nya, maka semakin banyak manfaat dan hadiah yang bisa dinikmati. (E-4)