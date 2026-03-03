Pentingnya Proteksi Aset: BRI Insurance Bayar Klaim Alat Berat 1,4 Miliar di Pinrang

Penyerahan klaim asuransi alat berat senilai Rp1,4 miliar(Istimewa)

BRI Insurance melaksanakan penyerahan klaim asuransi alat berat sebesar Rp1,4 miliar kepada seorang nasabah bernama Ulfa Mutmainnah. Serah terima yang berlangsung di Kantor Cabang (KC) BRI Pinrang ini dihadiri oleh Pimpinan Cabang BRI Pinrang, Agus Setiyono, beserta jajaran manajemen BRI dan tim teknis BRI Insurance.

Pembayaran klaim ini berkaitan dengan insiden kerusakan alat berat yang terjadi pada 1 Juli 2025 di Desa Tumbang Tuan, Kalimantan Tengah. Dalam peristiwa tersebut, alat berat dilaporkan terperosok ke sungai akibat kondisi tanah yang amblas di area pertambangan.

Atas penyelesaian klaim ini, Ulfa Mutmainnah selaku pemilik aset menyampaikan apresiasinya terhadap efisiensi proses yang dilalui.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI Insurance yang telah membayarkan klaim asuransi atas kerusakan alat berat yang kami miliki. Proses klaimnya mudah dan responsnya cepat,” ujar Ulfa.

Senada dengan hal tersebut, Agus Setiyono menilai bahwa pemenuhan kewajiban asuransi ini merupakan langkah penting dalam mitigasi risiko bagi nasabah perbankan. Ia menekankan bahwa perlindungan kerugian sangat krusial mengingat risiko musibah dapat terjadi sewaktu-waktu dalam kegiatan operasional bisnis.

Pimpinan MRO BRI Insurance Parepare, Yulia Asniar, menjelaskan bahwa penyelesaian klaim ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan usaha nasabah setelah terjadinya kerugian materiil.

“BRI Insurance memiliki beberapa produk unggulan untuk melindungi harta benda tertanggung, salah satunya perlindungan atas kerusakan alat berat. Dengan adanya pembayaran klaim ini, bisnis tertanggung dapat segera pulih, dan kepercayaan terhadap asuransi, khususnya kepada BRI Insurance, semakin kuat,” kata Yulia.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, juga memberikan pernyataan resmi terkait musibah yang dialami nasabah tersebut:

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah BRI Insurance. Kami memahami bahwa alat berat bukan sekadar aset, melainkan pendukung utama proses operasional bisnis. Semoga dengan dibayarkannya klaim ini dapat menjadi penyemangat bagi nasabah untuk segera bangkit dan memulai kembali aktivitas usahanya.”

Selain itu, BRI Insurance terus meningkatkan literasi asuransi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan proteksi yang maksimal terhadap aset-aset tertanggung, mulai dari proses pembelian produk hingga proses klaim yang mudah dan cepat. Komitmen ini selaras dengan semangat BRI Insurance sebagai mitra terpercaya dan andal dalam memberikan solusi perlindungan.

