2025, MSIG Life Bayarkan Klaim Kesehatan dan Meninggal Dunia Senilai Rp1,07 Triliun

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) membayarkan klaim kesehatan dan santunan meninggal dunia senilai Rp1,07 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut mencakup biaya perawatan bagi nasabah yang menghadapi risiko kesehatan serta santunan bagi keluarga yang kehilangan orang terkasih.

Pembayaran klaim tersebut berlangsung di tengah lonjakan biaya medis yang signifikan. Laporan Health Trends 2026 dari Mercer Marsh Benefits mencatat medical trend rate Indonesia mencapai 17,9% pada 2025 dan diproyeksikan berada di 17,8% pada 2026.

Angka ini jauh melampaui proyeksi inflasi umum nasional yang berada dalam kisaran 1,5%–3,5% pada 2025–2026 sesuai target Bank Indonesia . Perbedaan yang tajam ini meningkatkan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga dan menegaskan pentingnya perlindungan asuransi sebagai bagian dari perencanaan keuangan keluarga.

Ken Terada, Director and Chief Transformation Officer MSIG Life, menyampaikan, “Pembayaran klaim adalah wujud nyata komitmen perlindungan kami. Menjaga ketahanan finansial keluarga hanya dapat dilakukan secara konsisten jika ditopang oleh kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan kuat. Itulah yang terus kami jaga agar perlindungan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.”

Kekuatan tersebut tercermin dari tingkat Risk-Based Capital (RBC) MSIG Life sebesar 1.381% per akhir 2025, jauh melampaui ketentuan minimum OJK sebesar 120%. Sebagai bagian dari MS&AD Insurance Group Jepang, MSIG Life menerapkan standar pengelolaan risiko global yang menjaga disiplin tata kelola dan memastikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang.

“Setiap klaim yang kami bayarkan mewakili satu keluarga yang sedang menghadapi fase penting dalam hidup mereka baik saat menjalani perawatan kesehatan maupun ketika kehilangan pencari nafkah. Tugas kami adalah memastikan perlindungan benar-benar hadir, sehingga keluarga tetap memiliki ketahanan finansial dan dapat melangkah ke depan dengan lebih percaya diri. Itulah peran yang terus kami jalankan sebagai mitra tepercaya bagi keluarga Indonesia,” tutup Ken Terada.(H-2)