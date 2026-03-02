Profesionalisme Tenaga Pemasar Kunci Utama Kepercayaan Nasabah

Ilustrasi(Dok Istimewa)

POTENSI pertumbuhan agen asuransi di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir November 2025, jumlah agen asuransi jiwa tercatat mencapai 233.998 orang atau tumbuh sekitar 14% dibandingkan dengan Juni 2025.

Pertumbuhan ini menunjukkan profesi agen asuransi semakin diminati, sekaligus membuka peluang untuk terus meningkatkan kualitas tenaga pemasar di industri melalui pembekalan mindset dan kompetensi yang tepat.

Bukan hanya itu. Di tengah meningkatnya kebutuhan proteksi, agen asuransi kini menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan dan literasi keuangan di Indonesia.

Karena itu, PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance), perusahaan asuransi jiwa yang berfokus pada nasabah dengan dukungan teknologi, terus mendorong pengembangan agen asuransi yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki standar profesionalisme global, termasuk mendorong pencapaian Million Dollar Round Table (MDRT).

Chief of Agency FWD Insurance Ang Tiam Kit mengatakan profesionalisme tenaga pemasar adalah kunci utama untuk memenangkan kepercayaan nasabah. Sejalan dengan semangat celebrate living, pihaknya pun terus berupaya menghadirkan agen-agen berkualitas dengan standar MDRT guna memastikan edukasi berkelanjutan dan perlindungan yang relevan bagi masyarakat.

"Kami percaya asuransi bukan sekadar produk perlindungan, melainkan upaya memberikan makna dan relevansi baru bagi kehidupan nasabah. Karena itu, MDRT jadi prestasi yang memotivasi agen kami untuk konsisten menjalankan proses benar, menjaga integritas, dan memberikan solusi perlindungan tepat bagi tiap nasabah,” katanya, Senin (2/3/2026).

Guna mendukung itu, jelas dia, pihaknya menghadirkan ekosistem komprehensif bagi agen, mulai dari pelatihan dan pengembangan kompetensi, pendampingan berkelanjutan, hingga dukungan teknologi digital seperti FWD Smart untuk analisa kebutuhan finansial nasabah dan IRIS untuk memonitor kinerja serta manajemen penjualan. "Melalui dukungan ini, agen didorong berkembang secara profesional dan memberikan layanan berorientasi pada kebutuhan nasabah," ucapnya.

Selain dukungan internal, FWD Insurance juga terus memperkuat edukasi finansial masyarakat melalui berbagai inisiatif kreatif. Salah satunya melalui FWD Vodcast Blak-blakan The MDRT Mindset: Consistency Before Motivation yang membahas pola pikir dan konsistensi sebagai fondasi utama membangun karir agen asuransi profesional dan berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen regulator dalam meningkatkan kualitas tenaga pemasar, FWD Insurance juga terus berupaya memberdayakan agen agar mampu bersaing hingga tingkat global dan berkontribusi meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di Indonesia.

“Melalui dukungan berkelanjutan dan budaya kepedulian, kami ingin semakin banyak agen kami sukses secara bisnis dan menjadi mitra yang dapat dipercaya nasabah. Ini juga jadi bagian dari visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi agar lebih banyak orang yang merayakan hidup dengan tenang,” tutup Ang. (H-2)