Agen Asuransi Garda Terdepan Perusahaan Lindungi Masyarakat

Ilustrasi.(Freepik)

PARA agen asuransi merupakan garda terdepan perusahaan dalam melindungi masyarakat. Menjadi agen bukan sekadar profesi, tetapi panggilan mulia.

"Agen asuransi hadir untuk mendampingi nasabah di masa-masa sulit, sekaligus membantu mereka merencanakan masa depan yang lebih aman. Itulah sebabnya kami menyebut agen sebagai inspirasi bagi masyarakat," ujar Direktur Pemasaran BRI Life, Sutadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8).

Saat ini, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk itu memiliki lebih dari 3.500 agen berlisensi dan 28 kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. "Agen adalah ujung tombak kami. Mereka bukan hanya menjual produk, tetapi juga memberikan rasa aman dan masa depan yang lebih pasti bagi setiap nasabah. Karena itu, kami terus menghadirkan dukungan berupa pelatihan, platform digital, hingga sistem perekrutan yang modern," ujar Aris.

Tidak heran, sejumlah agen terbaik BRI Life memperoleh beberapa penghargaan dalam dua ajang pada bulan ini. Ajang itu ialah Top Agent Awards (TAA) ke-38 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Sharia Insurance Convention and Awards (SICA) 2025 yang digelar Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan refleksi dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menyiapkan tenaga pemasar yang tangguh dan inspiratif. "Ini merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi dan komitmen kami dalam memperkuat strategi distribusi layanan serta produk asuransi," imbuhnya. (Was)