AXA Mandiri-EMC Healthcare Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Axa Mandiri menggandeng EMC Healthcare sediakan Custom Clinical Pathway.(AXA Mandiri)

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menandatangani kesepakatan dengan EMC Healthcare (RS EMC Group) untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dalam program Custom Clinical Pathway (CCP). CCP adalah pendekatan sistematis dalam layanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang terstruktur, efisien, dan sesuai standar medis. AXA Mandiri dan RS EMC Group menyepakati program CCP untuk sebelas jenis penyakit. Momen penandatanganan ini menjadi simbol peresmian program CCP pertama AXA Mandiri bersama rumah sakit.

“Kerja sama ini meliputi penetapan tarif layanan rumah sakit yang transparan, efisien dan tepat guna bagi nasabah, rumah sakit dan perusahaan asuransi. Semoga rekanan rumah sakit lainnya bisa turut bergabung dalam program ini agar jangkauan CCP semakin luas, serta manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” tutur Direktur Kepatuhan AXA Mandiri, Rudy Kamdani.

Layanan khusus ini tersedia secara otomatis di RS EMC Group saat nasabah AXA Mandiri menjalani rawat inap. Nasabah akan mendapatkan biaya perawatan yang efisien dan transparan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Dengan kehadiran program CCP ini, AXA Mandiri dan RS EMC Group mampu mengurangi beban biaya rawat inap bagi nasabah AXA Mandiri. Berdasarkan catatan AXA Mandiri terdapat sebelas penyakit yang paling banyak diklaim nasabah.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tarif yang disepakati bersama, kami dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa membebani masyarakat,” ujar Sales dan Marketing Director RS EMC Group, drg. Nailufar, MARS.

Kesepakatan ini juga mencerminkan semangat kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak.

Selain penandatanganan kerja sama, pada momen yang sama AXA Mandiri dan RS EMC Group berbagi pengalaman tentang layanan kesehatan agar edukasi dan inklusi asuransi semakin luas. Gelaran acara ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara rumah sakit rekanan dengan AXA Mandiri.

Di samping program CCP, komitmen AXA Mandiri untuk melayani nasabah juga tercermin dalam pembayaran klaim dan manfaat. AXA Mandiri telah membayarkan total klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp8,3 triliun di tahun 2024 serta melindungi lebih dari 3,8 juta tertanggung di seluruh Indonesia. Pencapaian ini mengukuhkan posisi AXA Mandiri sebagai perusahaan nomor satu di pangsa pasar bancassurance di Indonesia. (E-3)