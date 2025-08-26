Gemar Konsumsi Jajanan Viral Bisa Sebabkan Kualitas Kesehatan Menurun

Headline
WAKIL Ketua Perhimpunan Dokter Antipenuaan, Wellness, Estetik, and Regeneratif Indonesia (Perdaweri) Maya Surjadjaja mengingatkan bahwa kualitas kesehatan pengonsumsi makanan cepat saji dan jajanan viral berpotensi turun, sekaligus mempercepat penuaan kulit.
"Makanan yang menjadi tren dan digemari anak muda biasanya tinggi gula dan gorengan dengan tepung mengandung advanced glycation end products (AGEs) yang merusak kolagen. Kalau kolagen rusak, kulit jadi kering, kusam, dan keriput lebih cepat," kata Maya, dikutip Selasa (26/8).
Ia menjelaskan, kesehatan usus berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk menjaga kesehatan otak.
Maya menyebut, konsep gut, brain, dan skin axis menunjukkan bahwa kondisi mikrobiota usus dapat mempengaruhi kesehatan kulit dan bahkan kesehatan otak seseorang.
Gut-brain-skin axis adalah jaringan komunikasi kompleks dan interaksi dua arah antara usus, otak dan kulit.
Konsep ini merupakan koneksi antara kulit dan otak terhadap sistem pencernaan, yang memiliki peran krusial dalam sistem kekebalan dan sistem neuroendokrin, yakni sistem saraf yang bertugas memproduksi hormon.
"Kalau usus sehat, kulit lebih terjaga dan pikiran pun lebih seimbang," kata Maya.
Lebih lanjut Maya menyampaikan, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua lemak buruk.
Ia menegaskan, lemak sehat justru dibutuhkan untuk menjaga elastisitas kulit dan keseimbangan hormon.
"Kalau terlalu takut makan lemak, kulit bisa tampak lebih tua. Jadi, yang penting adalah memilih lemak sehat, bukan menghindarinya sama
sekali," ujarnya.
Guna menghindari dampak buruk makanan cepat saji, maka penting untuk menerapkan gaya hidup berkesinambungan, mulai dari mengatur pola makan bergizi seimbang, cukup tidur, mengelola stres, hingga rutin berolahraga.
"Obat atau tindakan estetik hanya pelengkap. Dasarnya tetap pola hidup sehat," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Jajanan sehat dapat diartikan sebagai jajanan yang segar atau bukan berasal dari makanan kemasan dan pabrikan. Salah satu contohnya adalah buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya.
Ketua Kopmas: ketika bicara pemenuhan hak anak untuk hidup sehat, tidak boleh ada diskriminasi.
Data IDAI juga menunjukkan kasus diabetes anak terus meningkat. Tercatat, kasus diabetes tipe 1 pada anak meningkat 70% sejak 2010 hingga 2023.
Ultra processed food harus dikontrol agar tidak dikonsumsi berlebih oleh anak. Sebab, produk tersebut mengandung kalori serta lemak yang tinggi.
KETUA Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Lampung Josi Harnos mengatakan bahwa pemeriksaan jajanan anak harus dilakukan dengan lebih ketat.
BADAN POM mendapat laporan adanya kasus keracunan yang diduga disebabkan oleh produk olahan pangan olahan impor yang dikenal dengan nama latio di 7 daerah.
