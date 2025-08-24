Rumah Sakit Operasi Plastik Korea Sasar Pasar Indonesia

(MI/HO)

RUMAH sakit operasi plastik di Korea Selatan, JW Hospital, membuka pasar untuk Indonesia. Tempat ini dikenal sebagai destinasi utama bagi kalangan orang kaya Korea serta pasien internasional dari Jepang hingga Rusia.

Salah satu perbedaan rumah sakit yang berkiprah lebih dari 25 tahun itu di industri bedah plastik yaitu jajaran dokter spesialis untuk masing-masing bagian tubuh, seperti hidung, payudara, mata, body contouring, dan facelift. "Pendekatan ini memastikan setiap pasien ditangani ahli di bidangnya, sehingga memberikan tingkat presisi dan keamanan," ujar Dr. Chul Hwan Seul, MD, PhD, ahli bedah plastik khusus untuk payudara di JW Hospital, dalam keterangannya, Minggu (24/8).

Tidak heran, rumah sakit itu memiliki rekam jejak keselamatan 100%. Karenanya, segmen pasar yang disasar yaitu kelas atas. Pasiennya datang dari kalangan selebritas, politikus, hingga kalangan VIP Korea.

Baca juga : Korea Selatan Jadi Salah Satu Tujuan Wisata Medis Bedah Plastik

Perwakilan JW Hospital di Indonesia, Queencha Chaidy, menambahkan dokter di JW Hospital merupakan figur utama yang menjadi acuan standar bedah plastik tertinggi di Asia Pasifik bahkan dunia. Pasalnya, mereka juga menjadi dosen di bidang terkait, pembicara aktif dalam konferensi internasional, serta penulis sejumlah jurnal ilmiah yang dijadikan referensi utama oleh para praktisi bedah plastik, terutama untuk pasien dengan asian feature.

"Kini kami siap menghadirkan akses bagi pasien Indonesia yang menginginkan layanan operasi plastik di JW Hospital," ujar Queencha. Menurutnya, sejak 2019 sampai sekarang peminatnya naik hingga 300%. Layanan yang paling diminati yaitu operasi plastik di hidung dan mata.

Masa tunggu pasien di rumah sakit itu dapat mencapai dua bulan dan operasi baru dilakukan dalam enam bulan. Ini karena operasi yang terhitung besar hanya boleh dilakukan sekali dalam sehari. (I-2)