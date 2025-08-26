Ribuan Peserta Hadiri Festival Gaya Hidup Sehat AIA Vitality Live

Pengunjung mengikuti kegiatan di AIA Vitality Live 2025.(AIA)

Dorongan untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik kembali digaungkan melalui ajang AIA Vitality Live 2025. Festival gaya hidup sehat yang diselenggarakan AIA Financial ini sukses digelar di Tennis Indoor Senayan, GBK, Jakarta, pada 24 Agustus 2025 dan diikuti lebih dari empat ribu peserta dari berbagai kalangan.

Sejak pertama kali hadir pada 2021, AIA Vitality Live berkembang menjadi gerakan yang memadukan olahraga, komunitas, dan hiburan dalam satu perayaan inklusif. Tahun ini, kegiatan tersebut kembali menginspirasi masyarakat untuk memulai maupun melanjutkan perjalanan menuju pola hidup sehat yang menyenangkan.

Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Parapak, menegaskan bahwa festival tersebut adalah bentuk nyata visi jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkelanjutan.

“Kami percaya perubahan gaya hidup sehat dapat tumbuh dari pengalaman yang positif dalam komunitas. Acara ini menjadi wadah untuk membentuk kebiasaan sehat yang inklusif dan bermakna,” ujar Kathryn.

Rangkaian kegiatan olahraga pun dikemas menarik, mulai dari 5K Run bersama AIA Vitality Ambassador Dion Wiyoko, Cardio Move dengan Laila Munaf & Dipha Barus, Body Combat bersama Celebrity Fitness & DJ Yasmin, hingga penampilan musik dari Dewa feat Ello dan Maliq & D’Essentials.

Selain menjadi ajang apresiasi untuk anggota AIA Vitality, acara ini juga dirancang sebagai inspirasi bagi masyarakat luas. Sejumlah mitra turut mendukung penyelenggaraan, seperti MRT Jakarta, Erspo, Aqua, Mizone, dan Loket.

Program AIA Vitality sendiri telah terbukti memberikan dampak nyata bagi para anggotanya. Data Desember 2024 mencatat adanya perbaikan signifikan pada kesehatan, antara lain kadar glukosa (66%), tekanan darah (63%), kolesterol (32%), dan Body Mass Index (13%). (E-3)