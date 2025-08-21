Pedoman Baru Tekanan Darah: Perawatan Dimulai Lebih Awal, Alkohol Disarankan Ditinggalkan

Ilustrasi(freepik)

SAAT Anda memeriksakan tekanan darah Anda berikutnya, harapkan penyedia layanan kesehatan Anda menjadi sedikit lebih ketat mengenai tingkat tinggi. Dan jika Anda suka menikmati segelas anggur dengan makan malam atau koktail di akhir pekan, bersiaplah: Pedoman baru dari American Heart Association dan American College of Cardiology yang dirilis pada hari Kamis menyarankan agar Anda menghindarinya.

Komite dari organisasi jantung terus mengevaluasi penelitian terbaru agar mereka dapat membantu penyedia layanan kesehatan menemukan pendekatan terbaik untuk tekanan darah tinggi, tetapi ini adalah set pedoman baru pertama sejak 2017. Penyakit jantung telah lama menjadi pembunuh nomor satu di dunia dan tekanan darah adalah salah satu cara yang paling mudah untuk dimodifikasi guna menghindari kematian semacam itu. Menjaga tekanan darah Anda tetap terkontrol juga dapat mengurangi risiko penyakit ginjal, diabetes tipe 2, dan demensia.

Hampir setengah dari semua orang dewasa di AS memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dari angka normal. Angka normal untuk orang dewasa belum berubah, sesuai dengan pedoman: tekanan darah normal itu di bawah 120/80 mm Hg, sedangkan tekanan darah yang meningkat itu 120-129/80 mm Hg. Kalau kamu sudah di angka 130/80 mmHg atau lebih tinggi, sesuai pedoman baru, penyedia layanan kesehatanmu akan menyarankan kamu untuk melakukan beberapa perubahan.

Tekanan darah diukur menggunakan satuan milimeter air raksa (mm Hg). Ada dua angka dalam pengukurannya, yaitu angka atas yang disebut pembacaan sistolik dan angka bawah yang merupakan pembacaan diastolik. Tekanan sistolik menunjukkan kekuatan darah saat dipompa dari jantung ke arteri, sementara tekanan diastolik adalah tekanan yang muncul ketika jantung beristirahat di antara denyut.

Tekanan darah tinggi biasanya tidak ada gejalanya. Tapi ketika tekanan darahmu tinggi, aliran darah mendorong dinding pembuluh darah, membuat jantungmu bekerja kurang efisien, jadi baik pembuluh darah maupun jantung harus bekerja lebih keras. Tanpa pengobatan, tekanan darah tinggi bisa merusak arteri kamu, dan bikin risiko terkena serangan jantung atau stroke meningkat.

Cara mengatasi tekanan darah tinggi

Pedoman baru tentang tekanan darah menyatakan jika tekanan darah sistolik kamu berada di rentang 130 hingga 139, penyedia medis kamu sebaiknya mendorongmu untuk mengadopsi perubahan gaya hidup yang sehat terlebih dahulu. Menurut pedoman baru, setelah tiga hingga enam bulan, jika perubahan gaya hidup itu saja tidak menurunkan tekanan darahmu ke rentang yang diinginkan, maka obat-obatan disarankan.

Ini adalah perubahan dari rekomendasi 2017 yang menyatakan siapa pun dengan tekanan darah sistolik di atas 140 harus diberi perubahan gaya hidup dan obat.

"Jadi, kita hanya berusaha untuk lebih ketat mengontrol tekanan darah, agar lebih baik bagi banyak orang, untuk mencegah penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit ginjal, dan sekarang kita tahu bahwa menurunkan tekanan darah juga membantu mengurangi risiko demensia. Jadi, ini benar-benar berita besar dari pedoman ini," kata Dr. Daniel Jones, ketua komite penulisan American Heart Association untuk pedoman tersebut.

Perubahan Gaya Hidup

Perubahan gaya hidup, menurut pedoman baru, termasuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang sehat, mengonsumsi pola makan yang menyehatkan jantung, mengurangi jumlah garam dalam makanan dan minuman, mengelola stres, setidaknya 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu, dan latihan ketahanan seperti angkat beban.

Ada lagi perubahan dari tahun 2017: Pedoman baru juga merekomendasikan untuk menghindari alkohol.

Pedoman sebelumnya menyatakan bahwa jika orang memilih untuk minum (alkohol), seharusnya satu gelas atau kurang per hari untuk perempuan, dan dua gelas atau kurang per hari untuk pria. Jones menyatakan bahwa saat ini terdapat cukup banyak bukti yang menunjukkan alkohol berdampak buruk terhadap tekanan darah manusia.

“Banyak orang yang menikmati minuman beralkohol, tetapi karena buktinya sudah ada, kami ingin Anda membuat keputusan yang informed (didasari informasi),” kata Jones, yang juga adalah dekan dan profesor emeritus di Fakultas Kedokteran Universitas Mississippi.

“Ada banyak variabilitas individual dalam hubungan antara alkohol dan tekanan darah, tetapi kami menetapkan idealnya adalah pantang (abstinensi), dan bagi mereka yang memilih untuk minum, kurang dari satu (gelas) untuk perempuan dan kurang dari dua (gelas) untuk pria," lanjutnya.

Jones menegaskan bahwa semakin banyak bukti menunjukkan pentingnya menurunkan tekanan darah. Upaya ini dinilai dapat membantu mengurangi risiko terjadinya demensia.

Dengan lebih banyak penelitian tentang perempuan yang mengalami masalah tekanan darah tinggi selama kehamilan, Jones mengatakan, pedoman tersebut juga baru-baru ini menekankan betapa pentingnya bagi orang yang ingin hamil atau mereka yang sedang hamil untuk memantau tekanan darah mereka. Hipertensi dapat membahayakan kehamilan serta meningkatkan kemungkinan seseorang tetap mengalami tekanan darah tinggi bahkan setelah masa kehamilan berakhir.

Diet DASH

Rekomendasi pola makan masih termasuk diet DASH, yaitu pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, ikan, unggas, kacang-kacangan, dan minyak sayur, serta rendah lemak, gula, dan minyak tropis seperti minyak kelapa dan minyak sawit.

“Kami juga kembali mengingatkan tentang natrium (garam) dan kami tahu garam dan alkohol adalah favorit banyak orang, tetapi kami memang merekomendasikan untuk membatasi asupan garam, meningkatkan asupan kalium,” kata Jones.

Salah satu cara mudah untuk melakukannya adalah jika memasak di rumah dengan menggunakan pengganti garam yang diperkaya kalium. Konsumsi natrium sebaiknya dibatasi hingga kurang dari 2.300 mg per hari, dengan target ideal mendekati 1.500 mg per hari.

Bagi orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas, pedoman merekomendasikan penurunan berat badan setidaknya 5% dari berat badan. Untuk orang dengan obesitas yang lebih parah, pedoman merekomendasikan apa yang disebut Jones sebagai intervensi yang terbukti secara klinis: diet dan olahraga, serta obat-obatan penurun berat badan termasuk GLP-1 (seperti Ozempic, Wegovy). Untuk orang dengan obesitas yang sangat parah, pedoman juga menyarankan operasi (bedah bariatrik).

Jones mengatakan dia tahu bahwa mungkin sulit bagi orang untuk menjaga tekanan darah mereka tetap terkendali, tetapi mengambil langkah-langkah ini dapat sangat membantu kesehatan seseorang.

“Kenyataannya adalah, hal pertama yang kami rekomendasikan untuk pencegahan dan pengobatan tekanan darah tinggi berkaitan dengan pola makan, dan kita hidup di lingkungan yang sangat sulit untuk urusan makanan. Sulit bagi orang untuk memiliki asupan natrium yang rendah. Sulit bagi orang untuk makan kalium yang cukup. Sulit bagi orang untuk mengonsumsi kalori dalam jumlah kecil, tetapi kabar baiknya adalah bahwa semua hal itu berhasil jika Anda bersedia melakukannya,” kata Jones. “Itu sulit, tetapi itu berhasil," tuturnya. (CNNZ-2)