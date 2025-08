7 Manfaat Luar Biasa Tomat untuk Kesehatan: Bukan Sekadar Buah Biasa!

Manfaat tomat bagi kesehatan.(Dok. Freepik)

KAMU mungkin mengenal tomat sebagai pelengkap sambal atau topping salad. Tapi tahukah kamu? Tomat menyimpan segudang manfaat hebat untuk kesehatan tubuh dari ujung rambut hingga kaki!

Buah berwarna merah cerah ini kaya akan vitamin, antioksidan, dan serat yang membantu mendukung gaya hidup sehat dan seimbang. Dari menjaga jantung hingga mempercantik kulit, tomat pantas masuk dalam daftar konsumsi harianmu.

Berikut 7 manfaat menakjubkan tomat bagi tubuh yang wajib kamu ketahui, dikutip dari Halodoc:

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Tomat mengandung likopen, antioksidan alami yang efektif menjaga kesehatan jantung. Likopen membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.

2. Mengontrol Tekanan Darah

Kandungan kalium pada tomat berfungsi untuk mengendurkan pembuluh darah, menstabilkan tekanan darah, dan menurunkan risiko hipertensi. Cocok untuk kamu yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal.

3. Menurunkan Risiko Kanker

Tomat mengandung likopen dan antioksidan kuat lainnya yang dapat membantu menekan risiko kanker seperti kanker prostat, paru-paru, lambung, bahkan kanker payudara.

Penelitian Prospective Study of Carotenoids, Tocopherols, and Retinoid Concentrations and The Risk of Breast Cancer membuktikan bahwa konsumsi tomat dapat meningkatkan kadar karotenoid, yang berperan penting dalam mencegah kanker payudara.

4. Menyehatkan Mata

Vitamin A, C, dan likopen dalam tomat membantu melindungi mata dari degenerasi makula dan gangguan penglihatan lainnya, terutama akibat penuaan atau paparan radikal bebas.

5. Mendukung Fungsi Ginjal

Tomat memiliki efek diuretik alami yang membantu proses detoksifikasi dan mendukung fungsi ginjal. Konsumsi rutin tomat segar juga bisa mengurangi risiko batu ginjal.

Tips: Konsumsi tomat dalam bentuk segar seperti salad, jus, atau sup untuk hasil maksimal!

6. Mencegah Penuaan Dini pada Kulit

Kandungan vitamin C dan likopen membantu regenerasi sel kulit, melindungi kulit dari efek buruk sinar UV, serta memperbaiki sel kulit yang rusak. Hasilnya? Kulit tampak lebih muda dan sehat alami.

7. Menunjang Program Diet dan Berat Badan Ideal

Tomat rendah kalori dan tinggi serat, menjadikannya cemilan sehat untuk diet. Kandungan seratnya membuat kamu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan makan berlebihan.

Kesimpulan: Tomat, Superfood Sehat yang Terjangkau

Tomat bukan hanya bahan masakan, tapi juga sumber nutrisi lengkap yang mudah diakses dan ramah di kantong. Masukkan tomat dalam menu harianmu untuk kesehatan optimal tanpa perlu biaya mahal!

Jangan tunggu sakit baru makan sehat. Mulai hari ini, sayangi tubuhmu dengan rutin konsumsi tomat. (Halodoc/Z-10)