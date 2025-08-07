5 Manfaat Mengonsumsi Tomat bagi Tubuh

Ilustrasi(Getty Images)

Tomat diketahui mengandung sejumlah besar senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari mendukung sistem kekebalan hingga melindungi penyakit serius. Tomat rendah kalori dan memberikan nutrisi penting, seperti vitamin C dan potasium.

Buah ini juga kaya akan antioksidan, seperti likopen yang bertanggung jawab atas warna khas tomat. Kandungan ini dikaitkan dengan beberapa manfaat, seperti penurunan risiko penyakit jantung dan kanker tertentu. Ada banyak manfaat tomat untuk tubuh yang sayang jika dilewatkan.

Berikut manfaat rutin mengonsumsi tomat:

1. Mencegah Penyakit Jantung

Baca juga : Bikin Asam Lambung Naik, Ini 6 Dampak Bahaya Makan Tomat Berlebihan

Tomat mengandung senyawa penting yang dapat membantu mencegah penyakit jantung. Kandungan likopen dalam tomat adalah salah satu senyawa yang paling dikenal karena efek perlindungannya terhadap kesehatan jantung. Likopen adalah antioksidan yang dapat mengurangi oksidasi kolesterol LDL (kolesterol jahat) dalam dinding arteri.

Dengan mengurangi oksidasi kolesterol LDL, tomat dapat mengurangi risiko aterosklerosis yang merupakan penyebab umum penyakit jantung. Selain itu, tomat juga mengandung kalium yang membantu mengatur tekanan darah sehingga dapat mendukung fungsi jantung yang sehat.

2. Sumber Vitamin yang Baik

Baca juga : 7 Manfaat Luar Biasa Tomat untuk Kesehatan: Bukan Sekadar Buah Biasa!

Tomat adalah sumber yang kaya akan berbagai vitamin yang penting untuk kesehatan tubuh. Kandungan vitamin C dalam tomat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga mengandung vitamin K yang mendukung pembekuan darah yang sehat dan kesehatan tulang.

Vitamin A dalam tomat berperan dalam menjaga kesehatan mata dan kulit, serta berperan penting dalam penglihatan malam. Dengan mengonsumsi tomat secara teratur, Anda dapat memasukkan berbagai vitamin ini ke dalam pola makan seimbang untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh.

3. Mencegah Kanker

Tomat telah menjadi subjek penelitian intensif karena kandungan likopennya, yang merupakan pigmen merah alami yang memberikan warna pada buah tomat. Likopen adalah sejenis antioksidan yang kuat dan telah dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengurangi risiko beberapa jenis kanker.

Khususnya, studi telah menunjukkan bahwa asupan likopen yang tinggi dapat membantu dalam mencegah kanker prostat, payudara, dan usus besar. Antioksidan ini berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Selain itu, tomat juga mengandung senyawa lain seperti flavonoid dan karotenoid yang turut berkontribusi dalam mengurangi risiko kanker.

4. Menjaga Tekanan Darah

Tomat adalah sumber potasium penting, yang berperan dalam menjaga keseimbangan tekanan darah. Potasium membantu mengatur kontraksi otot, termasuk otot di dinding pembuluh darah. Konsumsi potasium yang cukup dari tomat dapat membantu menurunkan tekanan darah, yang pada gilirannya berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Mengontrol tekanan darah dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.

Selain itu, manfaat tomat juga mengandung senyawa seperti flavonoid dan lycopene yang memiliki efek positif pada kesehatan pembuluh darah dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, konsumsi tomat secara teratur dapat menjadi bagian dari strategi nutrisi yang baik untuk menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung yang optimal.

5. Meningkatkan Fungsi Penglihatan

Manfaat tomat selanjutnya adalah meningkatkan fungsi penglihatan karena mengandung vitamin A. Vitamin A adalah nutrisi yang berperan dalam menjaga kesehatan retina, lapisan di dalam mata yang berperan dalam menangkap cahaya dan mengirimkan sinyal penglihatan ke otak.

Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah mata, seperti night blindness atau rabun senja, yang dapat mengganggu kemampuan melihat dalam kondisi cahaya yang kurang. Mengonsumsi tomat atau produk berbasis tomat, yang mengandung vitamin A dan likopen, dapat membantu mendukung kesehatan mata dan mencegah masalah penglihatan. (Des)