11 Manfaat Tomat untuk Kesehatan, Bisa Mencegah kanker

TOMAT adalah buah sekaligus sayuran yang berasal dari tanaman bernama Solanum lycopersicum yang masih satu keluarga dengan terung, cabai, dan kentang.
Tomat merupakan buah yang bernilai gizi tinggi dan sering dianggap sayur karena penggunaannya dalam masakan.
Tomat kaya likopen, kalium, vitamin C, dan serat yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan menyehatkan pembuluh darah.
Kandungan antioksidan seperti likopen, beta karoten, dan vitamin C mampu melawan radikal bebas yang berperan dalam pertumbuhan sel kanker.
Tomat mengandung lutein, zeaxanthin, dan vitamin A yang melindungi mata dari degenerasi makula dan katarak.
Antioksidan dalam tomat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan membuat kulit lebih sehat dan cerah.
Vitamin C dan antioksidan dalam tomat memperkuat daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit.
Kandungan serat pada tomat baik untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menyehatkan usus.
Kandungan kalium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menurunkan tekanan darah tinggi.
Tomat mengandung vitamin K, kalsium, dan likopen yang mendukung kekuatan tulang serta mencegah osteoporosis.
Indeks glikemik tomat rendah dan kaya antioksidan, sehingga baik untuk penderita diabetes dalam menjaga kadar gula darah stabil.
Likopen dalam tomat diduga mampu mengurangi stres oksidatif pada otak, yang bisa menurunkan risiko depresi dan gangguan saraf.
Tomat rendah kalori, kaya air, dan serat sehingga membuat kenyang lebih lama tanpa menambah asupan kalori berlebih.
Tomat bisa dikonsumsi mentah, dijus, atau dimasak. Bahkan, likopen dalam tomat lebih mudah diserap tubuh saat sudah dimasak dengan sedikit minyak. (Z-4)
Tanaman tomat berasal dari daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian barat, yang sekarang berada di wilayah Meksiko.
