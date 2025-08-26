11 Manfaat Tomat untuk Kesehatan, Bisa Mencegah kanker

Berikut Manfaat Tomat untuk Kesehatan(freepik)

TOMAT adalah buah sekaligus sayuran yang berasal dari tanaman bernama Solanum lycopersicum yang masih satu keluarga dengan terung, cabai, dan kentang.

Tomat merupakan buah yang bernilai gizi tinggi dan sering dianggap sayur karena penggunaannya dalam masakan.

Berikut 11 Manfaat Tomat untuk Kesehatan

1. Menjaga kesehatan jantung

Tomat kaya likopen, kalium, vitamin C, dan serat yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan menyehatkan pembuluh darah.

2. Mencegah kanker

Kandungan antioksidan seperti likopen, beta karoten, dan vitamin C mampu melawan radikal bebas yang berperan dalam pertumbuhan sel kanker.

3. Meningkatkan kesehatan mata

Tomat mengandung lutein, zeaxanthin, dan vitamin A yang melindungi mata dari degenerasi makula dan katarak.

4. Baik untuk kulit

Antioksidan dalam tomat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan membuat kulit lebih sehat dan cerah.

5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Vitamin C dan antioksidan dalam tomat memperkuat daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit.

6. Membantu pencernaan

Kandungan serat pada tomat baik untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menyehatkan usus.

7. Mengontrol tekanan darah

Kandungan kalium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menurunkan tekanan darah tinggi.

8. Meningkatkan kesehatan tulang

Tomat mengandung vitamin K, kalsium, dan likopen yang mendukung kekuatan tulang serta mencegah osteoporosis.

9. Membantu mengontrol gula darah

Indeks glikemik tomat rendah dan kaya antioksidan, sehingga baik untuk penderita diabetes dalam menjaga kadar gula darah stabil.

10. Meningkatkan kesehatan mental

Likopen dalam tomat diduga mampu mengurangi stres oksidatif pada otak, yang bisa menurunkan risiko depresi dan gangguan saraf.

11. Membantu menurunkan berat badan

Tomat rendah kalori, kaya air, dan serat sehingga membuat kenyang lebih lama tanpa menambah asupan kalori berlebih.

Tomat bisa dikonsumsi mentah, dijus, atau dimasak. Bahkan, likopen dalam tomat lebih mudah diserap tubuh saat sudah dimasak dengan sedikit minyak. (Z-4)