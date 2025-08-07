Riset Ungkap Manfaat Tomat untuk Kulit Cerah dan Jantung Sehat

Manfaat tomat.(Freepik)

Tomat bukan hanya pelengkap masakan, melainkan juga menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan kulit dan jantung. Berdasarkan berbagai riset dan ulasan medis terkini, buah ini memiliki potensi besar dalam menjaga kesehatan tubuh.

Kandungan utama dalam tomat adalah likopen, senyawa antioksidan alami yang sangat kuat. Likopen dapat ditemukan dalam tomat segar maupun produk olahan seperti saus, jus, dan pasta tomat.

Kulit Lebih Cerah dan Terlindungi Secara Alami

Selain memberikan kesegaran visual, tomat juga bermanfaat untuk perawatan kulit. Likopen dalam tomat melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

Menurut WebMD, konsumsi rutin pasta tomat dapat mengurangi kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet (UV) hingga 40%. Riset juga mengungkapkan bahwa likopen bertindak seperti tabir surya dengan SPF 1,3. Meskipun tidak dapat menggantikan sunscreen, tomat bisa menjadi pelengkap dalam proteksi terhadap paparan sinar matahari.

Sebuah studi meta-analisis dalam jurnal Critical Reviews in Food Science and Nutrition pada tahun 2024 semakin memperkuat temuan ini. Peneliti menganalisis 21 studi intervensi internasional, dan hasilnya menunjukkan bahwa suplementasi tomat dan likopen dapat menurunkan eritema kulit, memperbaiki pigmentasi, serta meningkatkan kepadatan dan ketebalan kulit. Semua kondisi ini berkontribusi pada pencegahan kerusakan akibat paparan cahaya dan penuaan dini.

Dengan kata lain, mengonsumsi tomat secara rutin dapat menjadi perlindungan dari dalam tubuh, dengan likopen berfungsi sebagai fotoproteksi alami yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari.

Menjaga Jantung Tetap Sehat

Selain baik untuk kulit, tomat juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung. Menurut The Doctor’s Kitchen, konsumsi tomat secara teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol.

Studi menunjukkan bahwa asupan tomat secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 14% dan risiko stroke hingga 26%. Manfaat ini berhubungan dengan kemampuan likopen dalam melindungi pembuluh darah.

Dengan harga yang terjangkau dan mudah ditemukan, tomat menjadi solusi alami yang ampuh dalam menjaga kesehatan tubuh. Tidak hanya cantik dari luar, tetapi juga kuat dari dalam. (Z-10)

