Urutan Skincare Pakai Peeling Serum yang Benar agar Kulit Tetap Aman

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Tahukah kamu? Penggunaan peeling serum tidak bisa dilakukan sembarangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan kulit. Jika salah urutan skincare, kulit justru bisa mengalami iritasi, kemerahan, bahkan breakout.
Peeling sendiri adalah proses eksfoliasi kulit untuk mengangkat sel-sel mati sekaligus merangsang regenerasi kulit baru. Saat dilakukan di rumah, peeling biasanya dilanjutkan dengan penggunaan pelembap agar kulit tetap lembap dan sehat.
Namun, bila peeling dilakukan di klinik kecantikan, biasanya skincare harian dihentikan selama tiga hari agar kulit bisa pulih dengan optimal.
Menurut dokter kulit Shereene Idriss, aturan praktis skincare adalah mengaplikasikan produk yang paling ringan terlebih dahulu hingga yang paling tebal terakhir. Hal ini karena produk dengan tekstur ringan tidak bisa menembus produk yang lebih kental.
Lalu, bagaimana urutan skincare yang benar setelah menggunakan peeling serum? Simak panduannya berikut ini.
Langkah pertama adalah mencuci wajah dengan pembersih lembut, bebas sulfat, dan sesuai dengan jenis kulit.
Hindari pembersih dengan bahan keras karena bisa memperparah kondisi kulit setelah peeling.
Setelah wajah bersih, gunakan toner tanpa alkohol untuk menyeimbangkan pH kulit.
Pilih serum sesuai kebutuhan kulit.
Setelah serum, kunci kelembapan kulit dengan moisturizer ringan yang bisa digunakan pagi dan malam.
Di siang hari, jangan pernah melewatkan sunscreen dengan minimal SPF 30. Pilih tabir surya berbahan dasar mineral atau kimia sesuai jenis kulit. Sunscreen akan melindungi kulit yang baru peeling dari bahaya sinar UV.
Setiap orang memiliki kondisi kulit berbeda, sehingga urutan skincare setelah peeling serum bisa sedikit bervariasi. Jika muncul tanda iritasi, kemerahan, atau rasa perih, segera hentikan pemakaian produk dan konsultasikan ke dokter.
Merawat kulit dengan urutan skincare yang tepat setelah peeling serum bukan hanya membuat hasil lebih maksimal, tetapi juga menjaga kulit tetap sehat dan aman dalam jangka panjang. (Hello Sehat/Z-10)
