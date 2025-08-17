Urutan Skincare Pakai Peeling Serum yang Benar agar Kulit Tetap Aman

Urutan skincare.(Freepik)

Tahukah kamu? Penggunaan peeling serum tidak bisa dilakukan sembarangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan kulit. Jika salah urutan skincare, kulit justru bisa mengalami iritasi, kemerahan, bahkan breakout.

Peeling sendiri adalah proses eksfoliasi kulit untuk mengangkat sel-sel mati sekaligus merangsang regenerasi kulit baru. Saat dilakukan di rumah, peeling biasanya dilanjutkan dengan penggunaan pelembap agar kulit tetap lembap dan sehat.

Namun, bila peeling dilakukan di klinik kecantikan, biasanya skincare harian dihentikan selama tiga hari agar kulit bisa pulih dengan optimal.

Baca juga : Ini Alasan Eksfoliasi Kulit tidak Boleh Berlebihan

Menurut dokter kulit Shereene Idriss, aturan praktis skincare adalah mengaplikasikan produk yang paling ringan terlebih dahulu hingga yang paling tebal terakhir. Hal ini karena produk dengan tekstur ringan tidak bisa menembus produk yang lebih kental.

Lalu, bagaimana urutan skincare yang benar setelah menggunakan peeling serum? Simak panduannya berikut ini.

1. Pembersih Wajah

Langkah pertama adalah mencuci wajah dengan pembersih lembut, bebas sulfat, dan sesuai dengan jenis kulit.

Baca juga : Ini Tips Menjaga Kesehatan Kulit meski Aktif di Luar Ruangan dari Luna Maya

Kulit kering: gunakan pembersih creamy tanpa busa, dengan kandungan ceramide, hyaluronic acid, atau gliserin.

Kulit berminyak: pilih pembersih gel atau busa lembut yang membantu mengontrol minyak.

Kulit berjerawat: gunakan formula dengan asam salisilat atau benzoil peroksida.

Kulit sensitif: pilih produk yang menenangkan dengan kandungan oatmeal koloid, lidah buaya, atau niacinamide.

Hindari pembersih dengan bahan keras karena bisa memperparah kondisi kulit setelah peeling.

2. Toner

Setelah wajah bersih, gunakan toner tanpa alkohol untuk menyeimbangkan pH kulit.

Kulit berminyak/berjerawat: toner dengan AHA atau asam salisilat membantu membersihkan pori-pori.

Kulit kering/sensitif: lebih cocok toner berbahan hyaluronic acid, ceramide, atau squalane yang melembapkan.

3. Serum

Pilih serum sesuai kebutuhan kulit.

Mencerahkan: gunakan serum dengan vitamin C, tetapi batasi 2–3 hari sekali untuk kulit sensitif.

Melembapkan: serum hyaluronic acid sangat direkomendasikan.

Kulit berjerawat: gunakan serum dengan asam salisilat untuk membantu mengurangi peradangan.

4. Pelembap

Setelah serum, kunci kelembapan kulit dengan moisturizer ringan yang bisa digunakan pagi dan malam.

Kulit berminyak: pilih pelembap berbentuk gel atau krim ringan.

Kulit kering: gunakan formula krim yang kaya lipid, protein, dan hyaluronic acid agar kelembapan bertahan lama.

5. Tabir Surya (Sunscreen)

Di siang hari, jangan pernah melewatkan sunscreen dengan minimal SPF 30. Pilih tabir surya berbahan dasar mineral atau kimia sesuai jenis kulit. Sunscreen akan melindungi kulit yang baru peeling dari bahaya sinar UV.

Kesimpulan

Setiap orang memiliki kondisi kulit berbeda, sehingga urutan skincare setelah peeling serum bisa sedikit bervariasi. Jika muncul tanda iritasi, kemerahan, atau rasa perih, segera hentikan pemakaian produk dan konsultasikan ke dokter.

Merawat kulit dengan urutan skincare yang tepat setelah peeling serum bukan hanya membuat hasil lebih maksimal, tetapi juga menjaga kulit tetap sehat dan aman dalam jangka panjang. (Hello Sehat/Z-10)