Kenali Teknologi Perawatan Kecantikan Noninvasif HIFU Linear Z Yang Mampu Mengencangkan Kulit Kendur

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
TEKNOLOGI di bidang kecantikan semakin berkembang termasuk laser pico ruby. Kini, di Indonesia, telah hadir HIFU atau High Intensity Focused Ultrasoundatau yang kemudian dikenal dengan HIFU Linear Z.
HIFU Linear Z merupakan salah satu metode perawatan kecantikan noninvasif yang populer, menggunakan gelombang ultrasound berenergi tinggi untuk menjangkau lapisan kulit tertentu.
Teknologi ini berguna untuk mengencangkan kulit yang kendur, menghancurkan lemak, serta merangsang produksi kolagen tanpa menggunakan jarum, dan memungkinkan pasien langsung kembali beraktivitas setelah perawatan.
HIFU Linear Z sendiri adalah teknologi generasi terbaru dari HIFU LIFU asal Korea.
Teknologi ini menawarkan hasil maksimal dengan rasa sakit yang minimal, memberikan kenyamanan lebih bagi pasien. Selain itu, waktu perawatan jauh lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya, yakni 300 tembakan hanya dalam dua menit.
Di Yume Skin Clinic Pantai Indah Kapuk, seluruh prosedur dilakukan oleh dokter-dokter bersertifikat dan berpengalaman.
“Kami memberikan pelayanan dan perawatan kulit yang berkualitas sehingga kulit impian bisa dicapai oleh semua orang,” ungkap dr. Trisna, Kepala Dokter di Yume Skin Clinic Pantai Indah Kapuk. (Z-1)
Meskipun aktivitas sehari-hari tidak berubah signifikan, perubahan cuaca sering membuat kulit bermasalah, misalnya muncul jerawat.
Salah satu ciri kulit terlalu sering dieksfoliasi adalah kulit terasa seperti tertarik setelah mencuci muka.
Kulit terasa seperti ditarik merupakan salah satu pertanda tidak cocok dengan kandungan yang ada dalam produk perawatan kulit.
Blue light itu bisa memperparah satu, menaikkan hyperpigmentasi, yang kedua dia menekan pelindung kulit jadi lemah,.
Kulit sehat tidak datang begitu saja tanpa usaha. Namun, sering kali dalam kesibukan bekerja, seseorang bisa lupa untuk peduli dengan merawat dirinya secara menyeluruh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved