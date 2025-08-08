Kenali Teknologi Perawatan Kecantikan Noninvasif HIFU Linear Z Yang Mampu Mengencangkan Kulit Kendur

Teknologi Perawatan Kecantikan Noninvasif HIFU Linear Z(MI/HO)

TEKNOLOGI di bidang kecantikan semakin berkembang termasuk laser pico ruby. Kini, di Indonesia, telah hadir HIFU atau High Intensity Focused Ultrasoundatau yang kemudian dikenal dengan HIFU Linear Z.

HIFU Linear Z merupakan salah satu metode perawatan kecantikan noninvasif yang populer, menggunakan gelombang ultrasound berenergi tinggi untuk menjangkau lapisan kulit tertentu.

Teknologi ini berguna untuk mengencangkan kulit yang kendur, menghancurkan lemak, serta merangsang produksi kolagen tanpa menggunakan jarum, dan memungkinkan pasien langsung kembali beraktivitas setelah perawatan.

HIFU Linear Z sendiri adalah teknologi generasi terbaru dari HIFU LIFU asal Korea.

Teknologi ini menawarkan hasil maksimal dengan rasa sakit yang minimal, memberikan kenyamanan lebih bagi pasien. Selain itu, waktu perawatan jauh lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya, yakni 300 tembakan hanya dalam dua menit.

Di Yume Skin Clinic Pantai Indah Kapuk, seluruh prosedur dilakukan oleh dokter-dokter bersertifikat dan berpengalaman.

“Kami memberikan pelayanan dan perawatan kulit yang berkualitas sehingga kulit impian bisa dicapai oleh semua orang,” ungkap dr. Trisna, Kepala Dokter di Yume Skin Clinic Pantai Indah Kapuk. (Z-1)