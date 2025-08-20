Usai Riset Selama 1,5 Tahun, Brand Lokal Ini Luncurkan Sunscreen Khusus untuk Kulit Sensitif

Headline
SEBUAH inovasi diluncurkan brand skincare lokal, Tanskin, yakni sun barrier sunscreen, produk tabir surya yang memiliki kandungan aman untuk kulit sensitif dan berminyak. Inovasi itu dirilis usai melewati riset yang dijalankannya selama 1,5 tahun.
Dengan perlindungan SPF 49.5 PA++++, sun barrier sunscreen ini mampu melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB tanpa meninggalkan rasa lengket, berminyak, maupun whitecast.
Mereka memformulasikan bahan aktif seperti niacinamide, ceramide, green tea extract, dan aloe vera yang dikenal dapat mencerahkan, lembut dan aman untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kulit sensitif yang mudah berjerawat dalam produknya.
"Berdasarkan pengalaman pribadi, sebagai pengguna sunscreen setiap hari, terutama yang waterproof, sering kali membuat pori-pori saya tersumbat dan memicu beruntusan. Karena itu, kami merumuskan formula yang aman untuk kulit sensitif,” ujar Founder Tanskin Ricky Tan melalui siaran pers yang diterima Rabu (20/8).
Dia menambahkan produk ini telah melalui berbagai uji stabilitas.
”Setelah melalui perjalanan riset panjang, akhirnya kami mampu menghadirkan sunscreen yang aman untuk kulit sensitif. Produk ini hadir sebagai jawaban atas adanya kebutuhan tersebut, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang khawatir kulit sensitifnya akan bermasalah saat menggunakan sunscreen” tegas Ricky.
Dengan tekstur ringan dan mudah meresap, produk ini cocok digunakan sehari-hari sebelum ber-make up. Kandungan bahan-bahan lembut menjadikannya aman digunakan oleh pemilik kulit berjerawat maupun sensitif. (Z-1)
