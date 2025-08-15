Wisata Kesehatan dan Kebugaran Hadir di Surabaya

The Westin Surabaya memperkenalkan Wellness Oasis, program kesehatan terbaru yang dirancang khusus untuk para tamu yang mengutamakan gaya hidup sehat dan seimbang.(Dok. The Westin Surabaya )

Inisiatif ini mengajak para pengunjung untuk menjalani pola hidup sehat melalui rangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan mental, kebugaran jasmani, dan kesadaran penuh dalam menjalani hari. Beriringan dengan langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan health and wellness tourism atau wisata kesehatan dan kebugaran sebagai tren wisata nasional, The Westin Surabaya terus mengembangkan berbagai sarana yang mendukung kesehatan mental dan kebugaran jasmani para tamu.

General Manager Multi-Property The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, Denny Ristyanto menuturkan, di tengah dunia yang serba cepat saat ini, kemewahan sesungguhnya adalah ketika dapat berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari, dan hadir seutuhnya di setiap momen hidup, baik untuk berefleksi diri atau kebersamaan dengan keluarga.

"Wellness Oasis mencerminkan komitmen kami untuk memberi semangat pada para tamu untuk tidak hanya merasa sehat, tetapi juga bermakna," ujarnya dalam keterangan resmi.

Hotel yang berlokasi di Surabaya Barat ini menghadirkan suasana oasis modern yang menawarkan pengalaman bermakna di setiap sudutnya.

Para tamu diajak untuk mengikuti rangkaian aktivitas interaktif melalui enam zona wellness yang dirancang secara detail. Setiap zona diciptakan untuk merawat serta memulihkan diri, tubuh, dan pikiran. Mulai dari sensory walk. Di sini, para tamu diajak untuk melepas alas kaki dan berjalan di jalan setapak yang dilapisi berbagai medium seperti pasir, batu sungai, dan rumput.

Lalu, ada meditation corner, sebuah sudut tenang untuk menikmati kesunyian dan kedamaian. Di area ini, para tamu dapat melepaskan diri dari distraksi dan hiruk pikuk kota Surabaya dan kembali terhubung dengan diri sendiri, baik untuk refleksi dari masa lalu, hadir di saat ini sepenuhnya, maupun untuk merencanakan langkah selanjutnya

Pada detox box, tamu diajak untuk beristirahat sejenak dan menjauhkan diri dari perangkat digital untuk kembali menjalin koneksi yang lebih bermakna. Nikmati waktu berkualitas melalui permainan strategi yang membangkitkan keceriaan dan kebersamaan.

Kemudian, ada gratitude nest. Para tamu bisa mewujudkan semangat positif dan rasa syukur mereka menjadi karya seni. Cukup tuliskan di atas sebuah batu, hias sesuai keinginan, lalu pamerkan dengan bangga di area yang telah disediakan. (E-1)