Ratusan Siswa Delapan TK Nikmati Pemeriksaan Gigi Gratis

LEBIH dari 500 siswa di delapan TK dalam wilayah Tangerang Selatan menikmati layanan pemeriksaan gigi serta edukasi kesehatan. Layanan ini dihadirkan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui program Senyum Inspiratif Anak Indonesia.
Kegiatan itu tidak hanya fokus pada pemeriksaan kesehatan gigi, tetapi juga memberikan edukasi interaktif agar anak-anak memahami pentingnya menjaga kebersihan gigi sejak dini. Melalui metode visual dan permainan sederhana yang menyenangkan, pesan kesehatan dapat diterima dengan lebih mudah.
"Setiap anak juga mendapatkan paket kesehatan berisi sikat gigi, pasta gigi, dan materi edukasi bergambar untuk mendukung kebiasaan merawat gigi secara berkelanjutan," ujar Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8). "Melalui program Mobil Sehat Jasindo, kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses sekaligus membiasakan mereka menjaga kebersihan gigi sejak usia dini."
Pihaknya yakin kebiasaan baik ini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan mereka. Kesehatan gigi merupakan aspek penting dalam tumbuh kembang anak.
Inisiatif itu juga merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia serta wujud dukungan BUMN asuransi itu terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. (I-2)
