Edukasi Finansial di Kampus UBM, FinHope Hadirkan Kepedulian Sosial Pembangunan 100 Rumah di Maumere

Ilustrasi(Dok ist)

FinHope merupakan organisasi non-profit yang didirikan generasi muda Indonesia, Alicia Caitlyn Susanto dengan misi utama meningkatkan literasi keuangan di kalangan anak muda serta membangun semangat kepedulian sosial. Sebagai bagian dari komitmen FinHope dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya literasi keuangan, Finhope turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru (Welcoming Freshmen) di kampus Universitas Bunda Mulia ( UBM) Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel)/ Tangerang, Banten di tahun Ajaran 2025/2026, Senin (11/8) melalui sesi edukatif bertema “Building Financial Literacy for a Brighter Future.”

Kegiatan ini dirancang khusus untuk mahasiswa baru yang sedang memasuki tahap awal perjalanan akademik mereka. Melalui pendekatan interaktif dan aplikatif, FinHope mengajak para peserta untuk memahami konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi, pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, serta mengenali risiko dan peluang dalam dunia keuangan digital.

“Kami percaya membangun kebiasaan finansial yang sehat harus dimulai sejak dini, terutama di masa transisi menuju kehidupan perkuliahan yang marak dengan keinginan versus kebutuhan. Karena itu, kehadiran kami di Universitas Bunda Mulia bukan hanya untuk berbagi pengetahuan juga menanamkan mindset finansial yang bertanggung jawab,” kata Alicia Caitlyn Susanto selaku founder FinHope dalam keterangan resmi.

Kegiatan ini mendapatkan respons antusias para mahasiswa baru yang tidak hanya mendapatkan wawasan baru juga dibekali dengan tips praktis untuk mengelola uang saku, membuat anggaran, dan memahami pentingnya menabung serta berinvestasi secara cerdas.

Dalam kesempatan ini, Finhope juga mengumumkan lima pemenang lomba Finhope Essay Contest berthemakan Financial Planning for Tomorrow: Your Smart Steps After High School, yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Setiap pemenang mendapatkan beasiswa kuliah hingga 100%. Kegiatan ini sebagai langkah nyata dari Finhope untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA terhadap literasi keuangan sejak dini, serta membentuk karakter mandiri, kritis, dan bijak dalam mengelola keuangan pribadi mereka, sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.

Kepedulian

Tidak hanya fokus pada edukasi, Finhope juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi,dengan membangun kembali 100 rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari komitmennya untuk menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa edukasi harus berjalan beriringan dengan aksi nyata. Membangun kembali 100 rumah di Maumere bukan hanya

tentang menyediakan tempat tinggal yang layak , tapi juga tentang memberikan harapan dan martabat bagi keluarga yang membutuhkan,” ujar Alicia.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini menunjukkan literasi keuangan tidak hanya tentang teori juga tentang pemahaman yang benar dapat membawa dampak sosial yang besar, termasuk dalam mewujudkan solidaritas dan kepedulian pada sesama. Seperti diketahui, FinHope adalah organisasi non-profit yang didirikan oleh generasi muda Indonesia dengan misi utama meningkatkan literasi keuangan di kalangan anak muda serta membangun semangat kepedulian sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis teknologi, FinHope berkomitmen membekali anak muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan berupaya9 menciptakan generasi yang cerdas secara finansial dan peduli terhadap sekitar.(H-2)

