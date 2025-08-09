Kemdiktisaintek Sediakan Anggaran Bagi BEM untuk Garap Riset Dibandingkan Kritisi Pemerintah

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyediakan anggaran Rp1,9 triliun untuk riset, penelitian dan pengabdian. Rencananya anggaran tersebut juga akan dikucurkan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk mengerjakan riset.
"Kita danai Rp200 juta sampai Rp300 juta per project unggulan dari mereka," kata Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) 4 Jawa Barat dan Banten, Lukman di Sasana Budaya Ganesha ITB, Sabtu (9/8).
Menurutnya kegiatan riset bagi BEM ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan aktivitas BEM diisi oleh kegiatan mengkritisi pemerintah dengan demo ke jalan.
"Jadi sekarang itu kita kolaborasi saja daripada mengkritisi pemerintah. Jadi apa sih ide-ide kreatif mereka daripada teman-teman turun ke jalan?" lanjutnya.
Ide penelitian itu akan ditampung dan dikurasi. Sehingga ketika dana dikucurkan, mahasiswa dapat menyalurkan ide riset, peneltian mereka.
"Jadi ide-ide mereka yang memang akan berdampak, kita akan danai. Nah jadi kita menunggu proposal-proposal terbaik dari BEM untuk bisa kita fasilitasi. Yang paling penting itu punya dampak," urainya.
Di tempat yang sama, Mendiktisaintek Brian Yuliarto juga mengajak mahasiswa untuk dapat berkontribusi dan terlibat dengan berbgai kegiatan pengembangan pengetahuan dan teknologi.
"Bahwa kita ingin mengajak mahasiswa untuk juga punya kontribusi keterlibatan dengan berbagai kegiatan kementerian atau berbagai kegiatan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang dipelajari di kampus," tandas Brian. (H-2)
MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan upaya penguasaan riset jadi tanggung jawab bersama.
Mendiktisaintek menyayangkan turunnya minat belajar di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), padahal bidang ini menjadi tulang punggung kemajuan iptek.
Sampai saat ini terdata 16 FK sudah menjalankan strategi penempatan residen senior, bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah Sistem Kesehatan Akademik.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menargetkan bahwa pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan pada pertengahan tahun ini.
KOLABORASI yang kuat antarkementerian dan lembaga harus konsisten dibangun dalam menyikapi langkah efisiensi anggaran di sektor pendidikan.
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa wacana efisiensi anggaran BRIN 2025 masih dalam tahap simulasi internal.
Pada 2024, dana riset atau penelitian sendiri hanya mampu membiayai 7% dari total proposal yang masuk ke Kemdiktisaintek.
Sepanjang 2024, BRIN mencatatkan 539 capaian Kekayaan Intelektual (KI) yang meliputi paten, hak cipta, merek, desain industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Skema-skema pendanaan ini terbuka untuk berbagai disiplin ilmu dan sektor, mulai dari riset dasar hingga komersialisasi hasil inovasi.
BRIN berkomitmen untuk menjadi fasilitator utama dalam pengembangan riset di Indonesia bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait, univesitas, dan industri.
