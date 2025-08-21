Menuju Indonesia Emas 2045, Dosen Didorong Berdialog dengan CEO di CDIO 2025

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong agar para dosen dari perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan CEO demi memahami kebutuhan industri. Hal itu disampaikan Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat meresmikan Conceive Design Implement Operate (CDIO) 2025 Asian Regional Meeting (ARM) di Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Kepulauan Riau. Itu merupakan kolaborasi perguruan tinggi vokasi mancanegara dengan industri.
"Universitas tidak boleh hanya berdiam di kampus. Dosen dan peneliti harus terjun langsung ke industri, berdialog dengan para CEO, " ujar Menteri Brian melalui keterangan di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurutnya CDIO 2025 ARM di Batam merupakan wadah bagi pusat industri di Tanah Air. Dengan adanya CDIO, akan terbentuk fondasi inovasi kokoh dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Ia meyakini dengan landasan ini visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan.
"Bukan hanya sebagai cita-cita, tetapi sebagai realitas yang dibangun bersama," imbuh dia.
Pada kesempatan itu, Brian juga mengunjungi International Project Based Learning (PBL) Expo yang menampilkan 196 karya inovasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Produk dan inovasi berasal dari hasil proyek di perguruan tinggi yang menghasilkan teknologi sederhana hingga prototipe industri. Tidak hanya Indonesia, ada perguruan dari negara lain sebagai peserta yang berasal dari 13 negara. Hadir pula ribuan mahasiswa, pelajar, dan industri. Ajang ini menjadi pameran inovasi bagi vokasi. (Ant/H-4)
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggencarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa-siswi sekolah keagamaan. Sekolah Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha Karuna
Setiap tahun perayaan Kemerdekaan Indonesia bertabur sejumlah bintang untuk menghibur.
PROGRAM Pembibitan Calon Dai Muda Tahun 2025 menyasar generasi muda usia maksimal 25 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia. Program Kementerian Agama (Kemenag) itu fokus untuk regenerasi
Beasiswa zakat untuk santri bantu tingkatkan akses pendidikan tinggi dan SDM unggul. Strategi jangka panjang wujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurut Mendikti-Saintek, anak muda memiliki kekuatan besar mengubah masa depan bangsa. Mahasiswa ialah kelompok elite yang memiliki peluang untuk mendorong percepatan kemajuan bangsa.
UNIVERSITAS Terbuka (UT) meneguhkan langkah strategisnya sebagai pelopor pendidikan tinggi digital, terbuka, dan jarak jauh (PTTJJ) di Indonesia melalui peresmian dua ikon baru.
Ide penelitian itu akan ditampung dan dikurasi. Sehingga ketika dana dikucurkan, mahasiswa dapat menyalurkan ide riset, peneltian mereka.
MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan upaya penguasaan riset jadi tanggung jawab bersama.
Mendiktisaintek menyayangkan turunnya minat belajar di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), padahal bidang ini menjadi tulang punggung kemajuan iptek.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved