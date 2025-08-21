Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Menuju Indonesia Emas 2045, Dosen Didorong Berdialog dengan CEO di CDIO 2025

Media Indonesia
21/8/2025 09:58
Menuju Indonesia Emas 2045, Dosen Didorong Berdialog dengan CEO di CDIO 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berjabat tangan dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto (kiri) usai menyampaikan konferensi pers tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek di Jakarta, Selasa (15/4/2025).(ANTARA FOTO/Fauzan/YU)

KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong agar para dosen dari perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan CEO demi memahami kebutuhan industri. Hal itu disampaikan Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat meresmikan Conceive Design Implement Operate (CDIO) 2025 Asian Regional Meeting (ARM) di Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Kepulauan Riau. Itu merupakan kolaborasi perguruan tinggi vokasi mancanegara dengan industri.

"Universitas tidak boleh hanya berdiam di kampus. Dosen dan peneliti harus terjun langsung ke industri, berdialog dengan para CEO, " ujar Menteri Brian melalui keterangan di Jakarta, Kamis (21/8).

Menurutnya CDIO 2025 ARM di Batam merupakan wadah bagi pusat industri di Tanah Air. Dengan adanya CDIO,  akan terbentuk fondasi inovasi kokoh dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Ia meyakini dengan landasan ini visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan.

"Bukan hanya sebagai cita-cita, tetapi sebagai realitas yang dibangun bersama," imbuh dia.

Pada kesempatan itu, Brian juga mengunjungi International Project Based Learning (PBL) Expo yang menampilkan 196 karya inovasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Produk dan inovasi berasal dari  hasil proyek di perguruan tinggi yang menghasilkan teknologi sederhana hingga prototipe industri. Tidak hanya Indonesia, ada perguruan dari negara lain sebagai peserta yang berasal dari 13 negara. Hadir pula ribuan mahasiswa, pelajar, dan industri. Ajang ini menjadi pameran inovasi bagi vokasi. (Ant/H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved