Polres Garut Tangkap Mahasiswa, Produsen Tembakau Sintesis

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
SATUAN Reserse Narkoba Polres Garut menangkap seorang mahasiswa berinisial AFI, 24, warga Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia diduga memiliki tembakau sintetis dan peralatan produksi.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Kepala Satnarkoba Polres Garut, Ajun Komisaris Usep Sudirman mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat berkaitan yang curiga dengan aktivitas pelaku. Atas laporan tersebut anggotanya melakukan penyelidikan dan pengintaian.
Setelah yakin pelaku memproduksi tembakau sintetis, penangkapan pun dilakukan.
"Kami langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 8 paket tembakau sintesis siap edar. Berdasarkan pengakuan tersangka tembakau sintesis itu akan dijual kepada pemesan," tambah Usep, Jumat (8/8).
Dalam pengembangan, penggeledahan juga dilakukan di rumah pelaku. Petugas menemukan barang bukti bahan campuran cairan narkotika, tembakau bermerek Arumanis, pewarna makanan, alkohol, timbangan digital, plastik klip dan peralatan lain.
"Pelaku mengakui semua barang bukti itu miliknya. Dia mengaku sudah beberapa kali memproduksi hingga menjualbelikan tembakau sintetis di wilayah Garut. Dia mendapat cairan narkotika dengan membeli melalui akun Instagram. Bahan cair inilah yang dicampur dengan tembakau untuk dikonsumsi sendiri dan diperjualbelikan," ujarnya.
Usep menambahkan penyidik masih mendalami kasus ini, untuk mengungkap jaringan pemasok.
"Atas perbuatannya, pelaku berinisial AFI sudah ditahan. Dia dijerat pasal 112 ayat (2) jo pasal 113 ayat (2) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup," tandasnya.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Mereka punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
