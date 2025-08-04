Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Media Indonesia
04/8/2025 19:44
Sarapan Istimewa Rp98 Ribu, Grand Pasundan Convention Hotel Sajikan Breakfast Nusantara
Sajian Breakfast Nusantara di Grand Pasundan Convention Hotel Bandung(DOK/GRAND PASUNDAN)

GRAND Pasundan Convention Hotel Bandung kembali menghadirkan inovasi kuliner dengan meluncurkan promo Breakfast Nusantara. Sajian sarapan istimewa bertema cita rasa Nusantara ini dapat dinikmati tidak hanya oleh tamu yang menginap, tetapi juga masyarakat umum.

Dengan harga spesial hanya Rp98.000 nett per orang, para pengunjung dapat menikmati buffet sarapan lengkap yang menyajikan berbagai hidangan khas Indonesia seperti Nasi Liwet Sunda, Lontong Sayur, Bubur Ayam Bandung, Soto, dan aneka jajanan pasar tradisional.

Semua menu diolah oleh chef berpengalaman dengan bahan-bahan pilihan, menghadirkan kehangatan dan kekayaan rasa kuliner Nusantara.

“Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan melalui promo Breakfast Nusantara, kami ingin mengajak semua pecinta kuliner, baik yang menginap maupun tidak, untuk merasakan pengalaman sarapan yang berbeda sajian sabang sampai merauke. Dengan harga terjangkau, masyarakat dapat menikmati hidangan lengkap sambil merasakan atmosfer hangat Grand Pasundan,” ujar Irina Yusha, Sales Manager, Grand Pasundan Convention Hotel.

Promo ini tersedia setiap hari di Coffee Shop Resto mulai pukul 06.00 – 10.00 WIB. Reservasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui hotline whatsapp.

Grand Pasundan adalah hotel bintang empat yang dikenal sebagai salah satu ikon perhotelan di Bandung. Hotel ini menawarkan lebih dari 160 kamar, 15 ruang meeting, dan ballroom berkapasitas hingga 1.500 orang.

Dengan akses mudah dari gerbang Tol Pasir Koja dan dekat dengan pusat bisnis serta destinasi wisata, hotel ini menjadi pilihan strategis bagi tamu lokal maupun internasional.

Hubungi Hotline Whatsapp : 0811-2266-959 dan Telepon: (022) 6043135
Website: www.grandpasundan.com

 

 



Editor : Sugeng
