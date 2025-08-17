9 Rekomendasi Wisata Alam Bogor Paling Favorit yang Wajib Dikunjungi

Seorang peserta bersiap mengikuti pembukaan Santripreneur Camp Batch 4 Bogor di Tamansari Camp & Adventure, Kabupaten Bogor, Jawa Barat(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

WISATA alam adalah kegiatan berlibur atau rekreasi yang dilakukan di kawasan alami seperti pegunungan, hutan, pantai, danau, sungai, air terjun.

Biasanya, wisata alam ini ada di kawasan taman nasional, dengan tujuan menikmati keindahan, ketenangan, serta suasana segar dari alam.

Berikut 9 Rekomendasi Wisata Alam Bogor Paling Favorit

1. Puncak Bogor

Kawasan pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan kebun teh yang luas.

Aktivitas: jalan-jalan, foto-foto, kuliner khas Puncak.

2. Taman Safari Indonesia

Wisata edukasi sekaligus alam dengan berbagai satwa dari seluruh dunia.

Bisa berkeliling menggunakan mobil dan memberi makan hewan langsung.

3. Curug Cilember

Air terjun dengan suasana asri di tengah hutan pinus.

Ada tujuh tingkatan curug yang bisa dijelajahi.

4. Gunung Pancar

Hutan pinus yang sangat populer untuk camping, foto prewedding, atau piknik keluarga.

Tersedia juga pemandian air panas.

5. Kebun Raya Bogor

Ikon kota Bogor dengan ribuan koleksi tanaman dan pepohonan langka.

Cocok untuk jalan santai, wisata edukasi, dan berfoto.

6. Curug Bidadari Sentul Paradise Park

Air terjun indah dengan kolam alami yang jernih.

Ada area bermain air untuk anak-anak.

7. Danau Quarry

Bekas galian tambang pasir yang kini jadi danau cantik dengan air hijau kebiruan.

Spot foto favorit dengan latar tebing batu.

8. Curug Nangka

Air terjun yang dikelilingi hutan tropis dan suasana alami.

Cocok untuk trekking dan menikmati ketenangan alam.

9. Highland Park Resort

Glamping di kaki Gunung Salak.

Menawarkan suasana unik ala Mongolia dengan pemandangan alam Bogor.

Wisata alam di Bogor memang terkenal dengan udara sejuk, pemandangan hijau, dan banyaknya curug yang indah. (Z-4)