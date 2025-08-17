Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

9 Rekomendasi Kuliner Malam di Bandung yang Wajib Dicoba

Reynaldi Andrian Pamungkas
17/8/2025 23:30
9 Rekomendasi Kuliner Malam di Bandung yang Wajib Dicoba
Warga berada di salah satu stan pada Festival Kuliner Bandung yang digelar di Summarecon Bandung, Jawa Barat(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

KULINER malam adalah berbagai jenis makanan dan minuman yang biasanya dijual serta dinikmati pada malam hari, baik di warung kaki lima, tenda makan, food court, hingga restoran yang memang buka hingga larut.

Kuliner malam sering jadi pilihan karena suasana yang lebih santai, udara sejuk, dan banyak orang yang mencari makanan setelah beraktivitas seharian.

Berikut 9 Rekomendasi Kuliner Malam di Bandung

1. Sudirman Street Day & Night Market

  • Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.107, Bandung
  • Pusat street food kekinian, ada sate taichan, dimsum, mie pedas, hingga makanan Korea.
  • Harga: Rp10.000 - Rp50.000

2. Warung Nasi Kalong

  • Alamat: Jl. R.E. Martadinata, Bandung
  • Nasi berwarna hitam dengan lauk ayam goreng madu, tumis buncis, atau daging cincang.
  • Buka malam hari mulai pukul 19.00.
  • Harga: Rp20.000 - Rp50.000

3. Sate Hadori

  • Alamat: Jl. Stasiun Timur No.11, Bandung
  • Sate kambing dan sate sapi legendaris dekat Stasiun Bandung.
  • Harga: Rp25.000 - Rp60.000

4. Mie Kocok Mang Dadeng

  • Alamat: Jl. Banteng No.67, Bandung
  • Mie kocok khas Bandung dengan kuah kaldu sapi gurih, kikil, dan bakso.
  • Harga: Rp25.000 - Rp40.000

5. Cuanki Serayu

  • Alamat: Jl. Serayu No.2, Bandung
  • Bakso, tahu, siomay rebus dengan kuah gurih yang segar.
  • Harga: Rp15.000 - Rp25.000

6. Batagor Kingsley

  • Alamat: Jl. Veteran No.25, Bandung
  • Batagor goreng dan kuah khas Bandung yang terkenal gurih.
  • Harga: Rp20.000 - Rp40.000

7. Sudirman Street Food Night Market

  • Alamat: Dekat Paskal Hypersquare, Bandung
  • Surga makanan malam: seafood, martabak, sate, hingga makanan Jepang & Korea.
  • Harga: Rp15.000 - Rp70.000

8. Martabak Nikmat Andir

  • Jl. Jend. Sudirman No.413, Bandung
  • Martabak manis dan telur legendaris dengan topping melimpah.
  • Harga: Rp30.000 - Rp100.000

9. Bubur Ayam Gibbas

  • Alamat: Jl. Kebon Jati No.187, Bandung
  • Bubur ayam dengan topping ayam melimpah, sate usus, ati ampela.
  • Harga: Rp15.000 - Rp25.000

Kuliner malam adalah budaya makan dan nongkrong di malam hari dengan aneka sajian khas yang menggugah selera. (Z-4)



Editor : Reynaldi
