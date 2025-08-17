9 Rekomendasi Kuliner Malam di Bandung yang Wajib Dicoba

Warga berada di salah satu stan pada Festival Kuliner Bandung yang digelar di Summarecon Bandung, Jawa Barat(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

KULINER malam adalah berbagai jenis makanan dan minuman yang biasanya dijual serta dinikmati pada malam hari, baik di warung kaki lima, tenda makan, food court, hingga restoran yang memang buka hingga larut.

Kuliner malam sering jadi pilihan karena suasana yang lebih santai, udara sejuk, dan banyak orang yang mencari makanan setelah beraktivitas seharian.

Berikut 9 Rekomendasi Kuliner Malam di Bandung

1. Sudirman Street Day & Night Market

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.107, Bandung

Pusat street food kekinian, ada sate taichan, dimsum, mie pedas, hingga makanan Korea.

Harga: Rp10.000 - Rp50.000

2. Warung Nasi Kalong

Alamat: Jl. R.E. Martadinata, Bandung

Nasi berwarna hitam dengan lauk ayam goreng madu, tumis buncis, atau daging cincang.

Buka malam hari mulai pukul 19.00.

Harga: Rp20.000 - Rp50.000

3. Sate Hadori

Alamat: Jl. Stasiun Timur No.11, Bandung

Sate kambing dan sate sapi legendaris dekat Stasiun Bandung.

Harga: Rp25.000 - Rp60.000

4. Mie Kocok Mang Dadeng

Alamat: Jl. Banteng No.67, Bandung

Mie kocok khas Bandung dengan kuah kaldu sapi gurih, kikil, dan bakso.

Harga: Rp25.000 - Rp40.000

5. Cuanki Serayu

Alamat: Jl. Serayu No.2, Bandung

Bakso, tahu, siomay rebus dengan kuah gurih yang segar.

Harga: Rp15.000 - Rp25.000

6. Batagor Kingsley

Alamat: Jl. Veteran No.25, Bandung

Batagor goreng dan kuah khas Bandung yang terkenal gurih.

Harga: Rp20.000 - Rp40.000

7. Sudirman Street Food Night Market

Alamat: Dekat Paskal Hypersquare, Bandung

Surga makanan malam: seafood, martabak, sate, hingga makanan Jepang & Korea.

Harga: Rp15.000 - Rp70.000

8. Martabak Nikmat Andir

Jl. Jend. Sudirman No.413, Bandung

Martabak manis dan telur legendaris dengan topping melimpah.

Harga: Rp30.000 - Rp100.000

9. Bubur Ayam Gibbas

Alamat: Jl. Kebon Jati No.187, Bandung

Bubur ayam dengan topping ayam melimpah, sate usus, ati ampela.

Harga: Rp15.000 - Rp25.000

Kuliner malam adalah budaya makan dan nongkrong di malam hari dengan aneka sajian khas yang menggugah selera. (Z-4)