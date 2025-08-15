Langkah Penuh Makna, Truntum Cihampelas Gelar Doa Bersama dan Berbagi Kebahagiaan

Manajemen Truntum Cihampelas menggelar doa bersama menjelang pembukaan operasional hotel beberapa waktu ke depan.(DOK/TRUNTUM)

JELANG pembukaan resmi operasional, Truntum Cihampelas menggelar acara Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran proses persiapan hotel. Dalam acara itu juga dipanjatkan doa memohon keselamatan dan keberkahan bagi keberlangsungan bisnis perusahaan.



Truntum Cihampelas adalah hotel bintang 4 milik PT KAI Properti Manajemen yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Group.

Kegiatan doa bersama ini berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Ini menjadi langkah awal positif dalam perjalanan Truntum Cihampelas sebagai bagian dari industri perhotelan di Kota Bandung.

Sebagai wujud kepedulian sosial, Truntum Cihampelas mengundang anak-anak dari salah satu panti asuhan di Bandung untuk berbagi kebahagiaan.

Para tamu undangan disambut dengan penuh kehangatan dan keramahan oleh manajemen hotel. Mereka diajak menikmati hidangan khas Truntum Cihampelas serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh keceriaan.

Acara ini turut dihadiri oleh Iwan Eka Putra, Direktur Utama PT KAI Properti beserta jajaran, serta Rizal Ruriko Kasim, President Director Hotel Indonesia Group (HIG). Mereka memberikan dukungan dan menambah makna tersendiri bagi penyelenggaraan kegiatan ini.

Truntum Cihampelas dijadwalkan akan dibuka secara resmi dalam waktu dekat. Berlokasi strategis di kawasan Cihampelas, salah satu pusat wisata dan belanja unggulan di Kota Bandung, hotel ini mengusung konsep art deco.

"Hotel ini mengedepankan kenyamanan, keramahan, dan pelayanan tulus dari hati menghadirkan memorable journey bagi pengunjung. Kehadiran Truntum Cihampelas diharapkan dapat menjadi destinasi pilihan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara," ungkap Isni Dzulhijjati, Marketing Communications Manager Truntum Cihampelas.

Sebagai bagian dari ekosistem perhotelan nasional, Truntum Cihampelas berharap dapat menjadi ikon baru yang menginspirasi, menyatukan semangat kebersamaan. Keberadaannya membuka peluang positif bagi pengembangan industri perhotelan di Indonesia.