Rayakan Hari Istimewa dengan Paket Pernikahan dari Grand Pasundan Convention Hotel

Ballroom Grand Pasundan Convention Hotel menjadi tempat penyelenggaraan pernikahan yang elegan.(DOK/GRAND PASUNDAN)

GRAND Pasundan Convention Hotel, hotel konvensi terkemuka di Bandung, menghadirkan paket pernikahan eksklusif yang dirancang untuk mewujudkan hari pernikahan impian Anda menjadi kenyataan.

Dengan fasilitas ballroom yang elegan, layanan profesional, dan suasana yang hangat khas budaya Sunda, setiap momen akan menjadi kenangan tak terlupakan.

Paket pernikahan dari Grand Pasundan Convention Hotel tersedia dalam berbagai pilihan, mulai dari intimate wedding hingga resepsi berskala besar.

Setiap paket mencakup berbagai fasilitas seperti:

-Penggunaan ballroom mewah dengan dekorasi dasar

-Buffet untuk tamu undangan

-Kamar pengantin eksklusif dengan layanan special

-Sound system dan panggung

-Area parkir luas

"Kami memahami bahwa pernikahan adalah momen sakral dan sangat personal. Oleh karena itu, kami menyediakan pilihan paket yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasangan. Tujuan kami adalah menghadirkan pengalaman pernikahan yang berkesan, mulai dari perencanaan hingga hari-H," ujar Abe, Marketing Communication Grand Pasundan Convention Hotel.

Berlokasi strategis di Kota Bandung, Grand Pasundan Convention Hotel tidak hanya menawarkan kemudahan akses, tetapi juga kehangatan budaya lokal yang akan menambah nilai tradisi pada acara pernikahan Anda.

Bagi calon pengantin yang mencari paket hemat namun tetap berkelas, tersedia juga Intimate Wedding Package yang cocok untuk pernikahan berskala kecil namun tetap penuh kesan.

Segera jadwalkan kunjungan dan konsultasi Bersama tim Sales Wedding kami. Nikmati berbagai promo spesial yang tersedia untuk pernikahan hingga akhir tahun ini.

Grand Pasundan adalah hotel bintang empat yang dikenal sebagai salah satu ikon perhotelan di Bandung. Hotel ini menawarkan lebih dari 160 kamar, 15 ruang meeting, dan ballroom berkapasitas hingga 1.500 orang.

Dengan akses mudah dari gerbang tol Pasir Koja dan dekat dengan pusat bisnis serta destinasi wisata, hotel ini menjadi pilihan strategis bagi tamu lokal maupun internasional.

Informasi & Reservasi :

Hotline Whatsapp : 0811-2266-959

Telepon: (022) 6043135

Website: www.grandpasundan.com