Expat. Roasters Hadir di Bandung, Gerai ke-10 Hadirkan Pengalaman Ngopi Terkurasi

CEO dan Founder Expat. Roasters, Shae Macnamara memotong tumpeng sebagai tanda pembukaan Expat. Roaster di Kota Bandung.(MI/SUMARIYADI)

PILIHAN untuk menyeruput kopi, nongkrong dan menikmati kuliner lezat di Kota Bandung makin bervariasi. Yang terbaru, Expat. Roasters, brand kopi spesialti asal Bali, membuka gerai terbarunya di kota ini.

"Expat. Roasters hadir bukan sekadar memberikan pengalaman menikmati kopi. Kami berbeda dengan yang lain, dengan meluncurkan Coffee Studio," ungkap CEO dan Founder Expat. Roasters, Shae Macnamara, saat pembukaan cafenya di Bandung, Sabtu (30/8) sore.

Coffee Studio merupakan ruang revolusioner yang didedikasikan untuk pengalaman kopi yang terkurasi dan personal. Ini juga menjadi ruang kreatif tempat sesi kopi istimewa berlangsung.

Coffee Studio ini juga mencerminkan semangat Expat. Roasters dalam mendorong batasan cara menikmati kopi. Ini komitmen jangka panjang dalam memberikan edukasi kepada para pecinta kopi.



Lebih jauh Shae mengungkapkan Bandung merupakan kota dataran tinggi yang selama ini dikenal dengan budaya kreatif, iklim sejuk, dan skena kafe yang berkembang pesat.

Kehadiran Expat. Roasters di Bandung bukan hanya tentang ekspansi, tapi juga sebuah perjalanan yang bersifat personal.

“Bandung adalah salah satu kota pertama yang saya kunjungi di luar Bali. Di kota ini saya merasakan energi, penuh dengan kreativitas, budaya yang hidup, dan arsitektur yang menginspirasi," jelasnya.

Dari kafe-kafe yang dipenuhi seniman dan fotografer, hingga perpaduan antara nuansa kolonial dan modern, menurut dia, Bandung terasa seperti kota tempat ide dan seni berkembang.

"Semangat kreatif dan koneksi yang menghidupkan awal perjalanan kami di Bali, ingin kami bawa juga ke ruang baru ini di Bandung,” ujar Shae.



Petani lokal



Dia menambahkan pembukaan gerai baru secara resmi ini menjadi tonggak penting dalam ekspansi Expat. Roasters secara nasional.

"Expat. Roasters Bandung diharapkan jadi destinasi bagi para penikmat kopi sejati. Mengusung desain arsitektur kontemporer yang hangat dan mengundang, gerai ini menyajikan pengalaman kopi yang imersif dengan pelayanan istimewa serta menu kuliner bergaya internasional," tambah Shae.

Kafe ini juga bekerja sama dengan para petani kopi di wilayah sekitar untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Produsen biji kopi ini menjadi bagian penting dari lini produk Expat. Roasters.

"Kami sangat antusias memperkenalkan kopi-kopi pilihan ini kepada masyarakat Bandung sambil menghadirkan energi Bali. Semoga bisa menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat Bandung," katanya.

Di Bandung, Expat. Roasters membngun gerai flagship yang dirancang oleh WHAstudio bekerja sama dengan X plus O Design Studio yang berbasis di Sydney, Australia.

Wilson Harkhono, Principal Architect WHAstudio mengaku ingin menciptakan ruang yang mencerminkan semangat kreatif Bandung dan dedikasi Expat. Roasters terhadap craftsmanship.

"Coffee Studio menjadi highlight dari desain ini. Ruang yang hangat, menggabungkan budaya lokal dan desain modern, untuk menghadirkan pengalaman yang benar-benar menyentuh seluruh indera,” ungkapnya.



Nasi goreng kecombrang



Expat. Roasters Bandung yang berlokasi di Jl Gatot Subroto No.132 - 134 ini beroperasi setiap hari, mulai pukul 08.00-22.00 WIB.

Didirikan di Bali, Expat. Roasters berkembang menjadi salah satu brand kopi spesialti terkemuka di Indonesia. Dikenal karena kemampuannya memilih biji kopi terbaik, manajemen menjalin hubungan langsung dengan petani, serta menciptakan pengalaman kopi yang berkesan.

Dengan gerai flagship di berbagai kota, fasilitas pemanggangan kopi di Bali dan Australia, serta kolaborasi bersama petani dan barista dari berbagai penjuru dunia, Expat. Roasters terus menjalankan misinya untuk menghadirkan Good Coffee All Around.

Expat. Roasters di Bandung menyajikan beragam suguhan dengan dasar black dan white coffee. Dari sisi suguhan kuliner, kafe ini memiliki unggulan kecombrang fried rice, beef burger, chicken salad, everithing on a plate dan truffled carbonara.

Suguhan di kafe ini, bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp35 ribu.