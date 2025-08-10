Temu Kamu Hadir di Bandung, Kopi Susu dan Rahang Tuna Rica Jadi Andalan

Headline
SATU lagi suguhan F&B dihadirkan di Kota Bandung. Adalah Temu Kamu yang membuka gerai terbarunya di Jalan Cemara 46, Sukajadi.
"Kami memiliki minuman signature Kopi Susu Temu Kamu. Ini perpaduan biji kopi Arabica pilihan Nusantara dan susu dengan racikan rahasia. Untuk makanan yang istimewa ialah rahang tuna rica dengan kudapan tiramisu dengan sejumlah rasa," ungkap CEO Temu Kamu, Denis Yonathan, saat pembukaan Temu Kamu di Bandung, Minggu (10/8) sore.
Selain sajian istimewa itu, Temu Kamu juga menyediakan puluhan jenis minuman. Ada juga lebih dari 100 menu makanan dan snack.
Kopi di cafe ini hadir dengan kopi lokal. Membawa semangat memberdayakan potensi petani kopi Indonesia, Temu Kamu menawarkan kopi dari Kintamani, Toraja dan Aceh.
"Temu Kamu hadir untuk memberikan kualitas makanan terbaik, dengan konsep resto yang aman dan nyaman untuk keluarga. Di resto ini, pelanggan akan merasakan kenikmatan kuliner dan pengalaman khas Bali, tanpa harus datang ke sana," tambah Denis
Temu Kamu di Bandung merupakan gerai yang ke-9. Cafe ini sebelumnya telah hadir di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Yogyakarta dan Wonosobo.
"Tahun ini, Temu Kamu akan dibuka di Bali; Pandaan, Pasuruan dan Batu," tandasnya.
Pengembangan Temu Kamu juga mendapat dukungan dua nama besar di bidangnya. Mereka ialah Cinta Laura, seorang artis dan Hermanto Tanoko, CEO Tancorp Group.
Cinta Laura mengaku kembali memiliki semangat berbisnis dengan bergabung dengan Temu Kamu. Sebelumnya, di Bandung juga, dia sempat berpatungan membuka restoran.
"Temu Kamu menyediakan makanan dan minuman berkualitas dengan harga terjangkau. Kehadirannya sesuai dengan selera anak muda," paparnya.
Sebagai salah satu pemilik, dia mengaku membawa Temu Kamu untuk peduli pada masalah sosial, khususnya lingkungan dan UMKM. "Pada awalnya, Temu Kamu di Bandung ini akan merangkul 5 UMKM yang memproduksi barang berbahan baku daur ulang."
Cinta juga bertekad membawa Temu Kamu menjadi bisnis berkelanjutan dengan memperhatikan kebersihan, lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik.
"Saya ingin Temu Kamu ini tidak hanya sekadar berbisnis. Di Temu Kamu ada penerapan ramah lingkungan, daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik. Nilai-nilai inilah yang kami sebarkan untuk anak muda. Keberlanjutan sangat penting. Kita harus pikirkan lingkungan yang lebih baik," tandasnya.
Tancorp Group
Sementara itu, Hermanto Tanoko mengaku bergabung dengan Temu Kamu karena keinginannya menjadikan brand dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Kita lihat saat ini yang menguasai pasar F&B di Tanah Air berasal dari luar. Saya tertantang harus ada brand nasional yang berkembang dan menjadi raja di negeri sendiri," paparnya.
Ini bukan hal yang mustahil. Pasalnya, Indonesia memiliki produk kopi yang sudah mendunia, dan produksinya menduduki peringat ketiga di tingkat global.
"Saya memilih Temu Kamu untuk bergabung, karena memiliki konsep, branding, desain, dan menu yang berciri khas Indonesia. Saya optimistis kami bisa membangun brand yang menjadi nomor satu di Tanah Air," tegas pemilik bisnis Consumer goods, healthy, lifestyle, FnB, property, kosmetik, fashion, hingga hospitality ini.
Hermanto mengaku bisnis F&B menghadapi persaingan yang sangat ketat. Namun, dia yakin di tangan anak muda, dengan sentuhan dan sosiopreneur merupakan potensi yang besar.
"Bagi saya, harus ada cafe khas Indonesia. Ditambah dengan kerja fokus, benar dan memberi yang terbaik untuk konsumen, Temu Kamu akan berkembang dan menjadi kekuatan besar," tandasnya.
