World’s Flavor Vol.1: From Italy to the Middle East di The Restaurant The Trans Luxury Hotel(DOK/THE Trans Luxury Hotel)

THE Restaurant The Trans Luxury Hotel mempersembahkan World’s Flavor Vol.1: From Italy to the Middle East. Ini merupakan sebuah kreasi terbaru makan malam all-you-can-eat yang menyajikan lebih dari 200 menu andalan dari seluruh dunia.

Pada edisi perdana ini fokus utamanya adala dua kawasan kuliner paling menggoda ialah Italia dan Timur Tengah.

Dari kelezatan klasik khas Italia seperti Braised Beef Brisket, Roasted Beef Panini Sandwich, Beef Schnitzel, Arancini Ragout, dan Pasta with Wheel Cheese, hingga kehangatan rempah Timur Tengah lewat Lamb Kofta, Chicken Shawarma, dan menu spesial yang wajib dicoba: Arabic Ouzi Lamb, nasi khas Arab yang dimasak bersama potongan daging kambing lembut dan penuh aroma.

Tak hanya itu, World’s Flavor Vol 1 juga mempersembahkan berbagai pilihan menu internasional lainnya yang tak kalah menggoda dari beragam belahan dunia, seperti Sushi, Roasted Duck, hingga beragam hidangan Nusantara yang menggugah selera. Lengkapi juga malam Anda dengan berbagai sajian dessert luar biasa termasuk Baskin Robbins Ice Cream hanya di The Restaurant.

“Melanjutkan kesuksesan Taste of Italy, kami ingin terus menyajikan hidangan istimewa bagi seluruh pecinta kuliner di Kota Bandung, juga bagi para wisatawan yang sedang berkunjung. Khusus pada Juli dan Agustus ini, kami hadirkan World’s Flavor Vol.1: From Italy to the Middle East yang akan memanjakan para tamu dengan berbagai sajian spesial. Termasuk hidangan otentik dari Timur Tengah hasil racikan Arabic Guest Chef kami, Chef Ahmed Rabea Taha,” ucap Ace Komara, Director of Food & Beverage dari The Trans Luxury Hotel.

Nikmati pengalaman bersantap tak terlupakan ini dengan harga Rp370,000 net per orang dan Rp 200,000 net per anak di bawah usia 12 tahun. Tersedia pula penawaran menarik Buy 2 Get 3 atau diskon hingga 25%.

Jamuan spesial ini dapat dinikmati setiap Sabtu, pukul 18.00–21.00 WIB di The Restaurant, lantai 3 The Trans Luxury Hotel Bandung.

Segera reservasi melalui WhatsApp di +62 811-8118-861 atau email ke [email protected] dan ajak orang terdekat Anda menjelajahi rasa dari Italia hingga Timur Tengah.