Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-80 Dengan Paket Liburan Merdeka Escape Di Swiss-belresort Dago Heritage

Rayakan HUT RI ke-80 di Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung dengan diskon 15% menginap dan promo kuliner mulai Rp80 ribu.(Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung)

PERAYAAN kemerdekaan Anda diawali dengan kartu kunci dan sambutan hangat di Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung. Dapatkan diskon 15% untuk pemesanan langsung melalui situs resmi www.swiss-belhotel.com, dan nikmati kebebasan dalam kenyamanan, koneksi, serta relaksasi dengan menggunakan kode promo MERDEKA80 untuk periode menginap hingga 30 September 2025.

Kebebasan terasa lebih nikmat bersama Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung, nikmati kelezatan lokal Indonesia seperti Mie Kocok Bandung, Soto Bandung, Ayam Bakar Padang, Mie Goreng Kampung, Kwetiau Goreng Sapi/ Ayam seharga Rp80.000 net/porsi hingga 31 Agustus 2025, dan khusus untuk tamu pada 17 Agustus 2025, hanya perlu membayar 80% untuk menu yang dipilih.

“Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan Hari Kemerdekaan selain merayakan kebebasan dengan liburan menginap yang tak terlupakan! Ambil istirahat, tinggal di sekitar, dan nikmati kenyamanan Merdeka di Swiss-Belresort Dago Heritage,” kata Bapak Gerri Primacitra, General Manager Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung.

Swiss-Belresort Dago Heritage, jaringan international hotel bintang 4, property pertama Swiss-Belresort di pulau Jawa terletak di area Dago Atas, didalam komplek Dago Heritage Golf Course, yang dibangun pada tahun 1917 dan merupakan salah satu padang golf tertua di Indonesia. Swiss-Belresort Dago Heritage memilikoi 161 kamar dengan rangkaian fasilitas berstandar internasional, restoran, lobby lounge dan bar, fasilitas ruang pertemuan, kolam renang air hangat dengan pemandangan tanpa batas yang dilengkapi dengan fasilitas gym, klub anak dan fasilitas spa, wine corner, dan akses mudah ke Dago Heritage Golf Course.

Untuk informasi dan reservasi hubungi +62-22 2045 9999/ WA on 08112331917 (Reservasi Kamar) http://bit.ly/SRDA-RESVWA / 087779720035 (Swiss-Kitchen Restaurant) https://bit.ly/WA-SKSRDA , email [email protected] atau ikuti Instagram : @swissbelresortdago https://instagram.com/swissbelresortdago Dan Facebook Fanpage : Swiss-Belresort Dago Heritage. (RO/Z-2)