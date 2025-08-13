Artotel Group Hadirkan “Waktu Indonesia Semarak” di Bulan Kemerdekaan

Artotel Group merayakan HUT RI ke-80 lewat kampanye “Waktu Indonesia Semarak” di seluruh jaringan hotelnya. (Grand Dafam Braga Bandung)

MERAYAKAN Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus, Artotel Group melalui program loyalitas Artotel Wanderlust meluncurkan kampanye “Waktu Indonesia Semarak”, yang mengundang para tamu untuk menikmati suasana meriah kemerdekaan di seluruh destinasi hotel berlabel ARTOTEL, DAFAM, MAXONE, dan ROOMS INC.

Kampanye “Waktu Indonesia Semarak” ini menghadirkan pengalaman lengkap dan seru untuk para tamu mulai dari menginap, bersantap, berbelanja, hingga mengikuti kegiatan khas perayaan kemerdekaan Indonesia di hotel. Tentunya, setiap kegiatan disesuaikan kembali dengan kebudayaan dari masing-masing destinasi dimana hotel tersebut berada, agar tamu bisa merasakan kearifan budaya lokal dari kegiatan yang diselenggarakan hotel.

Melalui kampanye ini, member Artotel Wanderlust dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif dan menarik, antara lain:

Semarak Tamasya, merupakan penawaran menginap dengan diskon 20% ditambah dengan tambahan keuntungan double points yang berlaku di sepanjang bulan Agustus

Semarak Santap, merupakan program F&B yang terinspirasi dari menu makanan dan minuman kesukaan dari bapak proklamator Indonesia yang juga sebagai presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Semarak Acara, merupakan kegiatan acara seru dan menarik khas Kemerdekaan Indonesia, mulai dari musik, olahraga, lomba permainan tradisional, dan lain-lain yang dapat diikuti para tamu hotel.

Semarak Belanja, merupakan program merchandise Artotel Goods yang berkolaborasi dengan seniman Indonesia, Emte untuk menghadirkan ragam wearable arts bertema Gaya Nusantara, seperti kaos, notes book, dll.

Dalam rangka memeriahkan dan ikut serta dalam kampanye “Waktu Indonesia Semarak”, Grand Dafam Braga Bandung menyajikan beberapa promo yang tak kalah seru di mulai dengan semarak Tamasya dengan pemesanan melaui Official Website dan App Wanderlust membership akan mendapatkan kudapan berupa Klepon dan wedang Jahe yang merupakan kudapan kesukan dari Bung Karno. Penawaran seru juga di berikan untuk menginap di tanggal 16-18 Agustus 2025 dengan memesan langsung melalui hotel. Penawaran harga spesial di type Condotel 2 Kamar dengan harga Rp3.200.000 net/2 malam dengan mendapatkan sarapan pagi dan tambahan nasi goreng khas Braga yang dapat di santap di kamar sebagai layanan room service.

Untuk penawaran Semarak Santap kami menyajikan menu makanan yang sangat disukai bung Karno yaitu rawon, colenak dan asinan yang dikemas dalam satu paket dengan harga Rp200.000 net/set dan sepanjang bulan Agustus juga restoran memberikan diskon senilai 17% untuk menu room service. Selain itu Flash promo hanya di tanggal 17 Agustus 2025 akan mendapatkan diskon 17% untuk semua makanan dan minuman di restaurant Tos Raos by Canting Restaurant dan diskon 8% untuk tambahan sarapan pagi.

Sedangkan semarak acara, Grand Dafam Braga Bandung akan memeriahkannya dengan berbagai pelombaan seru di area kolam renang yang dapat di ikuti oleh para tamu.

“Euphoria haru kemerdekaan ini milik semua bangsa Indonesia, kami ingin memeriahkan acara kemerdekaan ini bersama tamu-tamu kami dengan memberikan kenangan khusus selama menginap di hotel kami, ujar Agus Ardianssyah selaku General Manajer Grand Dafam Braga Bandung.

Yulia Maria, Director of Marketing Communications Artotel Group memberikan keterangan, “Melalui program Waktu Indonesia Semarak, kami ingin mengajak para tamu untuk turut merayakan hari Kemerdekaan Indonesia dengan meriah di jaringan hotel Artotel Group. Dengan Waktu Indonesia Semarak, kami ingin memberikan 360° experience kepada para tamu kami sejalan dengan pilar bisnis Artotel Group, yaitu Stay, Dine, Play, and Shop. Selain ingin memberikan pengalaman menginap lebih berkesan rangkaian acara Waktu Indonesia Semarak ini menjadi bukti bahwa Artotel Group akan terus berkontribusi untuk mengangkat kultur dan budaya Indonesia di setiap jaringan hotelnya.” (RO/Z-2)