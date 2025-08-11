Aston Serang Hotel & Convention Center Meriahkan HUT ke-18 Kota Serang dengan Promo Spesial dan Pertunjukan Budaya

All You Can Eat Buffet Dinner - Mangan Sedulur, Rasa Sedulur di Ivy Restaurant(Aston Serang Hotel & Convention Center)

Aston Serang Hotel & Convention Center dengan bangga ikut merayakan ulang tahun Kota Serang yang ke-18 pada hari Minggu, 10 Agustus 2025. Sebagai salah satu destinasi perhotelan unggulan di daerah ini, Aston Serang Hotel & Convention Center berperan aktif dalam mendukung serta memeriahkan semangat kebersamaan, budaya, dan rasa bangga terhadap Kota Serang.

Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Serang, Aston Serang Hotel & Convention Center turut mendukung kegiatan Kirab Budaya yang diselenggarakan pada 6 Agustus 2025 lalu, yang menampilkan kekayaan budaya dan keragaman warisan Kota Serang. Selain itu, Aston Serang Hotel & Convention Center juga menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat lokal dengan mendukung acara tahunan Serang Fair, salah satu kegiatan unggulan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Serang, setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari perayaan, Aston Serang Hotel & Convention Center meluncurkan berbagai promosi menarik. Hotel ini memperkenalkan promo kamar spesial bertema "Asli Serang, Asli Hemat!", dengan harga mulai dari Rp888.000 net per malam untuk tipe kamar Superior, sudah termasuk sarapan untuk dua orang. Promo ini berlaku untuk reservasi mulai 1–10 Agustus 2025, dengan periode menginap dari 1 hingga 31 Agustus 2025.

Baca juga : Acara 'More Run, More Fun' Dimeriahkan dengan Antusiasme Tinggi Masyarakat di Aston Serang Hotel & Convention Center

Selain itu, Aston Serang Hotel & Convention Center juga memberikan diskon 18% untuk seluruh makanan dan minuman pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2025, khusus bagi tamu yang memiliki KTP Kota Serang atau Provinsi Banten. Penawaran ini memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menikmati hidangan hotel dengan harga spesial dalam suasana perayaan.

Untuk semakin memeriahkan akhir pekan perayaan, Aston Serang Hotel & Convention Center menyelenggarakan pertunjukan seni tradisional pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan akhir pekan. Para tamu disuguhkan penampilan memukau dari Sanggar Tari Cantik Gaz serta pertunjukan seni bela diri dari Dojo Bushido Karate Club. Pada malam harinya, hotel menggelar All You Can Eat Buffet Dinner bertema “Mangan Sedulur, Rasa Sedulur”, yang mengusung semangat kebersamaan melalui kuliner.

Perayaan dilanjutkan keesokan harinya, Minggu, 10 Agustus 2025, dengan penampilan khas tarian Rampak Bedug dari Sanggar Raksa Budaya, yang menghibur para tamu hotel saat menikmati santap pagi di Ivy Restaurant.

Baca juga : Bakti Sosial Operasi Celah Bibir bagi Penderita Bibir Sumbing di Serang

“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Serang yang ke-18. Sebagai bagian dari komunitas lokal, Aston Serang Hotel & Convention Center berkomitmen untuk terus mempromosikan warisan budaya daerah, mendukung acara-acara lokal, serta menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi masyarakat dan pengunjung,” ujar Doddy Fathurahman, General Manager Aston Serang Hotel & Convention Center.

Hari Ulang Tahun Kota Serang yang ke-18 menjadi momen yang penuh suka cita dan kenangan, dan Aston Serang Hotel & Convention Center bangga dapat memberikan kontribusi dalam perjalanan kota ini. Melalui apresiasi budaya, keterlibatan komunitas, dan layanan perhotelan yang tulus, Aston Serang Hotel & Convention Center terus menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Kota Serang.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 021 3000 1116 atau 0851 7426 0775. Kunjungi website www.astonhotelsinternational.com dan untuk informasi lain mengenai hotel bisa didapatkan melalui Instagram resmi di akun @astonserang. (RO/Z-2)