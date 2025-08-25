KLH: PT Genesis Regeneration Smelting di Serang Lakukan Pelanggaran Berat Lingkungan

MENTERI Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.(Dok. Antara)

MENTERI Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama jajaran Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum), melakukan inspeksi mendadak ke PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Cikande, Serang, Banten.

Sidak ini kembali membuka fakta bahwa perusahaan tersebut masih melakukan pelanggaran serius terhadap aturan pengelolaan lingkungan hidup, meski sejak 2023 telah berulang kali diberi peringatan dan sanksi.

Temuan di lapangan menunjukkan PT GRS tetap memanfaatkan limbah B3 berupa aki bekas, lead powder, serta hasil peleburan timbal (Pb) tanpa dokumen lingkungan, persetujuan teknis, maupun Surat Layak Operasi (SLO). Perusahaan juga tidak memiliki perizinan berusaha KBLI 38220 (Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya), masih melakukan dumping limbah B3, serta mengimpor limbah B3 berupa aki bekas secara ilegal.

Baca juga : Rombongan Wartawan dan Humas KLH Dikeroyok saat Sidak ke Pabrik di Serang

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen. Pol. Rizal Irawan menegaskan pihak manajemen bahkan merusak garis PPLH yang sebelumnya telah dipasang dan dituangkan dalam berita acara pemasangan garis PPLH pada 13 Oktober 2023.

"Serta tidak menghentikan kegiatan operasi dan konstruksi meskipun belum memiliki persetujuan lingkungan. Kami tidak akan mentoleransi perusahaan yang secara sengaja melanggar hukum dan merusak lingkungan," kata Rizal dalan keterangan resmi, Senin (25/8).

Pantauan tim Gakkum juga menemukan bahwa perusahaan tidak hanya tetap beroperasi, tetapi justru memperluas pabriknya meski telah dijatuhi sanksi dan pembinaan sejak 2023.

Baca juga : KLH Kecam Pengeroyokan pada Wartawan dan Stafnya saat Sidak PT Genesis Regeneration Smelting di Serang

“Kasus PT GRS adalah contoh nyata pembangkangan terhadap aturan lingkungan. Sejak 2023 kami sudah memberikan peringatan dan sanksi, tetapi hingga kini pelanggaran tetap berlangsung bahkan meluas. Kami akan mengambil tindakan tegas dengan menutup operasional perusahaan.” tambah Rizal.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Ardyanto Nugroho menilai tindakan PT GRS bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan.

“Pelanggaran seperti impor limbah B3, dumping, dan beroperasi tanpa izin adalah kejahatan lingkungan yang serius. Emisi yang dihasilkan dari pengolahan limbah ini sangat berbahaya. Tim kami akan segera menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa kompromi.” ujar Ardyanto.

Pemerintah melalui KLH/BPLH menegaskan kembali bahwa setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib mengikuti regulasi yang berlaku. Langkah tegas terhadap PT GRS ini menjadi komitmen negara untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. (H-3)